Битва за Харьковщину. ВСУ начали вытеснять армию РФ

На Харьковском направлении продолжаются активные бои. Украинские воины штурмовыми действиями оттесняют российских захватчиков от переднего края обороны, а также на отдельных участках фронта добились успеха.

Что известно о ситуации на Харьковском направлении

На этом участке фронта было зафиксировано 13 боевых столкновений с солдатами РФ.

Бойцам ВСУ удалось успешно отразить 10 атак в районах Липцев, Тихого и Волчанска.

Также указано, что до сих пор идет бой вблизи населенного пункта Старица.

Ситуация контролируемая. Кроме того, украинские защитники штурмовыми действиями оттесняют врага от переднего края обороны, на отдельных участках есть успех.. На этом направлении группировка оккупационных войск потеряла еще около сотни человек убитыми и ранеными, — сообщает Генштаб ВСУ. Поделиться

Кроме того, указано, что на Купянском направлении армия РФ 17 раз пыталась вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

В настоящее время продолжаются бои вблизи Новоегоровки, Петропавловки и Ивановки. На двух последних участках враг имеет частичный успех, ситуация напряженная.

Что еще известно о ситуации на фронте 24-25 мая

Бойцы ВСУ дают мощный отпор врагу на всех участках фронта, однако горячей остается ситуация на Купянском, Покровском, Краматорском и Харьковском направлениях.

Всего за прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений.

На Лиманском направлении были отражены три попытки противника продвинуться в районах Тернов и Серебрянского леса. На Северском направлении количество атак агрессора к вечеру возросло до пяти. Наши защитники остановили по два штурмовых действия врага в районах Белогоровки и Спорного. На Краматорском направлении было отражено 13 попыток противника приблизиться к Часовому Яру. Еще одно боевое столкновение продолжается в районе Андреевки. Ситуация напряженная, но контролируемая нашими подразделениями, — сказано в заявлении Генштаба. Поделиться

Кроме того, сообщается, что на плацдармах на левом берегу Днепра враг трижды пытался оттеснить украинские силы в районе Крынок, но ему не удалось.