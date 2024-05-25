Битва за Харьковщину. ВСУ начали вытеснять армию РФ

На Харьковском направлении продолжаются активные бои. Украинские воины штурмовыми действиями оттесняют российских захватчиков от переднего края обороны, а также на отдельных участках фронта добились успеха.
Что известно о ситуации на Харьковском направлении
На этом участке фронта было зафиксировано 13 боевых столкновений с солдатами РФ.
Бойцам ВСУ удалось успешно отразить 10 атак в районах Липцев, Тихого и Волчанска.
Также указано, что до сих пор идет бой вблизи населенного пункта Старица.
Кроме того, указано, что на Купянском направлении армия РФ 17 раз пыталась вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.
В настоящее время продолжаются бои вблизи Новоегоровки, Петропавловки и Ивановки. На двух последних участках враг имеет частичный успех, ситуация напряженная.
Что еще известно о ситуации на фронте 24-25 мая
Бойцы ВСУ дают мощный отпор врагу на всех участках фронта, однако горячей остается ситуация на Купянском, Покровском, Краматорском и Харьковском направлениях.
Всего за прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений.
Кроме того, сообщается, что на плацдармах на левом берегу Днепра враг трижды пытался оттеснить украинские силы в районе Крынок, но ему не удалось.
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