Поражение ВСУ ракетного корабля РФ «Циклон» – появились спутниковые снимки последствий
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Поражение ВСУ ракетного корабля РФ «Циклон» – появились спутниковые снимки последствий

Корабль Циклон
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Источник:  Радио Свобода

19 мая украинские военные поразили находившийся в оккупированном Севастополе российский ракетный корабль "Циклон". В сети появились спутниковые снимки с места удара.

Корабль "Циклон" является носителем ракет "Калибр", которыми Россия обстреливает Украину

На снимках видно разрушение на месте попадания ракеты. Рядом с ним был небольшой ракетный корабль "Циклон". Он является носителем ракет "Калибр", которым Россия обстреливает Украину.

Ранее аналитики Conflict Intelligence Team отмечали, что получили от источника фотографию с места, на которой видна торчащая из воды мачта "Циклона".

Косвенно о затоплении свидетельствует и наличие на месте спасательного катера, который можно увидеть на спутниковых снимках.

Генеральный штаб подтвердил поражение российского ракетного корабля "Циклон" во временно оккупированном Севастополе в ночь на 19 мая 2024 года.

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук отмечал, что в случае подтверждения поражения Силами обороны во временно оккупированном Крыму российского ракетоносителя "Циклон" это означает, что враг не сможет запускать ракеты "Калибр" с близкого расстояния.

Ракетный корабль "Циклон" ЧФ РФ: что известно

По данным из российских открытых источников, "Циклон" - ракетный корабль проекта 22800 (шифр "Каракурт"). Корабль передан ВМФ России в июле 2023 года.

Технические характеристики: водоизмещение - 800 тонн, длина - 65 м, ширина - 10 м, осадка - 4 м. Скорость максимальная - 30 узлов. Дальность хода – 2500 миль (при скорости хода 12 узлов). Автономность - 15 суток.

На вооружении судно имело установку вертикального пуска ракет "Оникс" и "Калибр-НК", модернизированную артустановку калибра 76,2 мм АК-176МА, ЗРЕК "Палаш".

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