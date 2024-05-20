Армия РФ могла потерять вблизи Крыма свой последний корабль с крылатыми ракетами

По словам спикера командования ОСУВ "Одесса" Дмитрия Плетенчука, предположительно Черноморский флот РФ остался без своего последнего носителя крылатых ракет в Крыму.

Что известно о вероятном поражении украинскими военными последнего носителя крылатых ракет армии РФ вблизи Крыма

Был поражен, пожалуй, весь личный состав. Они очень впечатлены теперь… Остальную информацию по состоянию на сегодняшний день мы верифицируем. Но, конечно, есть такая вероятность, что Черноморский флот в Крыму потерял последний носитель крылатых ракет, — отметил Плетенчук. Поделиться

По его словам, официального подтверждения этой информации пока нет и его следует дождаться.

Украина могла применить ATACMS для поражения тральника "Ковровець"

По информации журналистов издания Forbes, в воскресенье, 19 мая, украинские военные потопили тральник "Ковровец".

Авторы материала отмечают, что еще один корабль Черноморского флота был утоплен с помощью дальнобойных ракет ATACMS.

Этот боеприпас разработан для атак на суше и его использование в качестве противокорабельного оружия достаточно нетипичен.

Связано это с тем, что точность попадания ATACMS с инерционной наводкой согласно большинству источников — около 9 метров от цели. Когда речь идет о корабле, этого недостаточно.

В то же время, модели ATACMS М39 на 160 км и М-39А1 на 300 км разбрасывают сотни суббоеприпасов размером с гранату, что возмещает недостаток точности.

Эти ракеты способны нанести повреждения верхней части корабля, однако вряд ли могут потопить судно.

Если для потопления "Ковровца" использовалась система ATACMS, это могло бы означать, что есть версия ракеты M48 на 270 км или M57 ATACMS на 300 с 200-килограммовыми боеголовками в дополнение к M39 и M39A1 ATACMS с суббоеприпасами.

Из этого следует, что M48 и M57 точнее, чем предполагали многие наблюдатели, а последствия значительны.

Суда Черноморского флота, оставшиеся в Севастополе, находятся в пределах досягаемости М39А1, М48 и М57.

Если ATACMS уничтожает российские военные корабли в Севастополе, трудно представить, что эта база может принести много пользы россиянам, отмечает профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете Филипс О'Брайен. Поделиться

При этом С-400, за которыми в Крыму охотились ВСУ, не смогли перехватить ATACMS.

По мнению военного консультанта Нуну Феликса, у россиян нет возможности противостоять этим ракетам.

Не менее тревожно для захватчиков и то, что ATACMS могут представлять серьезную опасность для Крымского моста.

Также есть еще одна логистическая линия — железная дорога через оккупированный РФ юг Украины. Если Украина сможет перекрыть ее и снести Керченский мост, она сможет отрезать русские войска в Крыму.

Тогда остров окажется в невыгодной позиции.