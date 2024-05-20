За словами речника командування ОСУВ “Одеса” Дмитра Плетенчука, ймовірно Чорноморський флот РФ залишився без свого останнього носія крилатих ракет в Криму.

Що відомо про ймовірне ураження українськими військовими останнього носія крилатих ракет армії РФ поблизу Криму

Було вражено, мабуть, весь особовий склад. Вони дуже вражені тепер… Решту інформації станом на зараз ми верифікуємо. Але звісно, є така вірогідність, що Чорноморський флот в Криму втратив останній носій крилатих ракет, — зазначив Плетенчук. Поширити

За його словами, офіційного підтвердження цієї інформації поки не має і його слід дочекатись.

Україна могла застосувати ATACMS для ураження тральника “Ковровець”

За інформацією журналістів видання Forbes, у неділю, 19 травня, українські військові потопили тральник "Ковровець".

Автори матеріалу зазначають, що ще один корабель Чорноморського флоту було потоплено за допомогою далекобійних ракет ATACMS.

Цей боєприпас розроблений для атак на суші і його використання як протикорабельної зброї досить нетипове.

Пов'язано це з тим, що точність попадання ATACMS з інерційним наведенням, згідно з більшістю джерел, — близько 9 метрів від цілі. Коли йдеться про корабель, цього недостатньо.

Водночас моделі ATACMS М39 на 160 км і М-39А1 на 300 км розкидають сотні суббоєприпасів розміром із гранату, що відшкодовує недолік точності.

Ці ракети здатні завдати пошкоджень верхній частині корабля, однак навряд чи можуть потопити судно.

Якщо для потоплення "Ковровця" використовувалась система ATACMS, це могло б означати, що є версія ракети M48 на 270 км або M57 ATACMS на 300 з 200-кілограмовими боєголовками на додачу до M39 і M39A1 ATACMS із суббоєприпасами.

З цього випливає, що M48 і M57 точніші, ніж припускали багато спостерігачів, а наслідки значні.

Судна Чорноморського флоту, які залишились в Севастополі, перебувають в межах досяжності М39А1, М48 і М57.

Якщо ATACMS знищує російські військові кораблі в Севастополі, важко уявити, що ця база може принести багато користі росіянам, — зазначає професор стратегічних досліджень у Сент-Ендрюському університеті Філіпс О'Браєн. Поширити

При цьому С-400, на які у Криму полювали ЗСУ, не змогли перехопити ATACMS.

На думку військового консультанта Нуну Фелікса, у росіян нема можливостей протистояти цим ракетам.

Не менш тривожно для загарбників і те, що ATACMS можуть становити серйозну небезпеку для Кримського мосту.

Також є ще один логістична лінія — залізниця через окупований РФ південь України. Якщо Україна зможе перекрити її і знести Керченський міст, вона зможе відрізати російські війська в Криму.

Тоді півострів опиниться у невигідній позиції.