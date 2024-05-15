Росіяни заявили про ракетну атаку по аеродрому Бельбек в Криму — відео

15 травня в окупованому Севастополі лунали потужні вибухи. Росіяни заявили, що нібито відбили ракетну атаку в районі аеродрому Бельбек.
Що відомо про вибухи в Севастополі
Як заявляляв окупаційний голова Севастополя Михайло Развожаєва, у Севастополі нібито працювало ППО. А всі екстрені служби були приведені в стан бойової готовності.
Також російські Telegram-канали повідомляли про те, що рух транспорту по Кримському мосту перекрито.
Згодом Развожаєв заявив, що російське ППО нібито збило 10 ракет над акваторією і в районі аеродрому "Бельбек". Пізніше він повідомив, що рятувальники ніби то загасили загоряння від падіння уламків в районі села Полюшко.
Також відомо, що у районі вулиці Федорівської нібито впали уламки збитої ракети.
Місцеві зазначають, що після ракетної атаки на аеродромі “Бельбек” виникло кілька пожеж, яких згодом стало більше.
Через годину після закінчення ракетної атаки по аеродрому Бельбек осередків пожежі в районі стоянок літаків побільшало, а самі пожежі стали сильніші.
Атака на аеродром "Бельбек": знищення літаків
31 січня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Окупанти заявили про нібито "запуск 20 ракет", які нібито вдалося збити. У свою чергу, командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук натякнув, що ЗСУ вдарили по аеродрому "Бельбек".
При цьому спочатку анонімний російський Telegram-канал "Кремлівська табакерка" повідомив про втрату двох літаків Су-27, одного Су-30 і 12 загиблих, у тому числі пілотів, у Бельбеку.
2 лютого спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що на аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму під час атаки 31 січня було вражено щонайменше три літаки росіян, а також особовий склад.
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