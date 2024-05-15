Россияне заявили о ракетной атаке по аэродрому Бельбек в Крыму — видео

15 мая в оккупированном Севастополе раздавались мощные взрывы. Россияне заявили, что якобы отразили ракетную атаку в районе аэродрома Бельбек.

Что известно о взырвах в Севастополе

Как заявлял оккупационный председатель Севастополя Михаил Развожаева, в Севастополе якобы работало ПВО. Все экстренные службы были приведены в состояние боевой готовности.

Также российские Telegram-каналы сообщали о том, что движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто.

Впоследствии Развожаев заявил, что российское ПВО якобы сбило 10 ракет над акваторией и в районе аэродрома "Бельбек". Позже он сообщил, что спасатели якобы погасили возгорание от падения обломков в районе села Полюшко.

Также известно, что в районе улицы Федоровской якобы рухнули обломки сбитой ракеты.

Тип сбитых ракет уточняется, возможно обнаружение не сдетонированных суббоеприпасов. Не подходите к частям сбитых ракет, сообщайте о таких находках сразу по номеру 112, — написал он. Поделиться

Местные отмечают, что после ракетной атаки на аэродроме "Бельбек" возникло несколько пожаров, которых впоследствии стало больше.

Мониторинговая группа "Крымского ветра" на спутниковых снимках отмечает три ячейки пожаров на аэродроме Бельбек в районе взлетной полосы и мест стоянок самолетов, говорится в сообщении. Поделиться

Через час после окончания ракетной атаки по аэродрому Бельбек очагов пожара в районе стоянок самолетов стало больше, а сами пожары стали сильнее.

Атака на аэродром "Бельбек": уничтожение самолетов

31 января во временно оккупированном Крыму раздалась серия взрывов. оккупанты заявили о якобы "запуске 20 ракет", которые якобы удалось сбить. В свою очередь, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук намекнул, что ВСУ ударили по аэродрому "Бельбек".

При этом сначала анонимный российский Telegram-канал "Кремлевская табакерка" сообщил о потере двух самолетов Су-27, одного Су-30 и 12 погибших, в том числе пилотов, в Бельбеке.