Уночі 19 травня у Росії знову було гучно — гриміли потужні вибухи не лише в різних регіонах країни-агресорки, а й в окупованому українському Криму.
Бавовна в Росії та Криму 19 травня — що наразі відомо
Міністерство оборони Росії заявило, що їхня ППО нібито знищила 60 безпілотників над двома областями РФ, а також один дрон і 9 ракет ATACMS над окупованим Кримом.
У Росії знову палають НПЗ
Згідно з даними місцевих ЗМІ, у Виборзі Ленінградської області, а також у Слов'янську-на-Кубані пролунали вибухи і почалися пожежі на НПЗ.
Окрім того, згодом також з’явилася інформація, що на території НПЗ у Слов'янську-на-Кубані спалахнула масштабна пожежа.
За попередніми даними, нафтобазу атакували безпілотники — очевидці повідомили про звуки вибухів.
Після цього губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко почав стверджувати, що інформація про атаку БпЛА на Виборзьку нафтобазу не відповідає дійсності.
Як заявив ставленик Кремля, у будівлі старої нафтобази стався "хлопок" через використання піротехнічних засобів, постраждалих і пожежі немає.
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