У Росії заявляють про масовану атаку ракет ATACMS та дронів — відео
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Події
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У Росії заявляють про масовану атаку ракет ATACMS та дронів — відео

пожежа
Джерело:  online.ua

Уночі 19 травня у Росії знову було гучно — гриміли потужні вибухи не лише в різних регіонах країни-агресорки, а й в окупованому українському Криму.

Бавовна в Росії та Криму 19 травня — що наразі відомо

Міністерство оборони Росії заявило, що їхня ППО нібито знищила 60 безпілотників над двома областями РФ, а також один дрон і 9 ракет ATACMS над окупованим Кримом.

Черговими засобами ППО дев'ять оперативно-тактичних ракет ATACMS і один БпЛА було знищено над територією Республіки Крим, три БпЛА було знищено над територією Бєлгородської області, п'ятдесят сім БпЛА було знищено і перехоплено над територією Краснодарського краю, — йдеться в заяві російського оборонного відомства.

У Росії знову палають НПЗ

Згідно з даними місцевих ЗМІ, у Виборзі Ленінградської області, а також у Слов'янську-на-Кубані пролунали вибухи і почалися пожежі на НПЗ.

Очевидці повідомляють про звуки вибухів у Виборзі Ленінградської області. Після цього в районі місцевої нафтобази почалася пожежа. У соцмережах додають: що саме сталося — невідомо, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, згодом також з’явилася інформація, що на території НПЗ у Слов'янську-на-Кубані спалахнула масштабна пожежа.

За попередніми даними, нафтобазу атакували безпілотники — очевидці повідомили про звуки вибухів.

Після цього губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко почав стверджувати, що інформація про атаку БпЛА на Виборзьку нафтобазу не відповідає дійсності.

Як заявив ставленик Кремля, у будівлі старої нафтобази стався "хлопок" через використання піротехнічних засобів, постраждалих і пожежі немає.

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