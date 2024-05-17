НПЗ у Туапсе на території Краснодарського краю терміново зупинив роботу після атаки українських дронів.

Що відомо про наслідки атаки українських БпЛА по НПЗ у Туапсе

Як зазначають журналісти видання із посиланням на російські ЗМІ, на НПЗ, який належить корпорації "Роснефть", після атаки дронів спалахнула масштабна пожежа, яку вдалось загасити.

За інформацією джерел видання, дрони влучили в установку з виробництва скрапленого вуглеводневого газу.

При цьому установка з переробки нафти залишилась неушкодженою.

Під час пожежі не було чорного диму. Це означає, що горів тільки газ, — розповів один зі співрозмовників видання. Поширити

Потужність заводу в Туапсе становить 12 млн тонн на рік (240 тис барелів на день). Він виробляє нафту, мазут, вакуумний газойль і високосірчисте дизельне пальне і поставляє його в основному в Туреччину, Китай, Малайзію і Сінгапур.

Варто зазначити, що це була вже друга атака на цей НПЗ.

Внаслідок першої атаки безпілотників у січні підприємство зупинило переробку і випуск нафти і не працювало протягом трьох місяців, відновивши роботу лише наприкінці квітня.

Що відомо про наслідки атак БпЛА по інших об’єктах на території Росії

Зазначається, що за інформацією РосЗМІ, Новоросійськ атакували щонайменше 30 БплА, а НПЗ у Туапсе — як мінімум 2 дрони.

У Новоросійську дронами було вражено два резервуари з паливом на території мазутного терміналу ТОВ "НТПМ" і нафтомазутний термінал на території ТОВ "Газпром".

два резервуари з паливом на території мазутного терміналу ТОВ "НТПМ" і нафтомазутний термінал на території ТОВ "Газпром".

На Туапсинському НПЗ загорілася ректифікаційна колона, вогонь охопив 200 квадратів.