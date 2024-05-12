Уночі та вранці 12 травня безпілотники знову атакували різні регіони країни-агресорки Росії.

Бавовна в Росії 12 травня — перші подробиці

Вранці 12 травня спалахнула масштабна пожежа на волгоградському НПЗ внаслідок падіння безпілотника.

Цю інформацію уже офіційно підтвердив губернатор регіону Андрій Бочаров.

За його словами, займання виникло на території волгоградського НПЗ через падіння БпЛА.

Пожежу уже ліквідовано, жертв немає, — стверджують кремліські пропагандисти. Поширити

Однак окремі російські телеграм-канали публікують відео пожежі на російському НПЗ, яку досі не загасили.

Варто звернути увагу, що це вже друга атака України на вказаний НПЗ протягом доби.

Так, відомо, що у ніч на суботу 11 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували Волгоградський нафтопереробний завод у Росії.

В ніч на 11 травня в Росії знову "гуркотіло". О 03:45 на Волгоградський НПЗ, який належить ПАТ "Лукойл- Волгограднєфтєпереробка", завітали БПЛА Головного управління розвідки. Постраждали установки первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6", — розповіли українські журналісти, посилаючись на свої джерела у ГУР. Поширити

Згідно з останніми даними, був пошкоджений кабель керування повітряними холодильниками, внаслідок чого відключено сім холодильників.

Також пошкоджено димову трубу печі П-1.

Було гучно й в інших регіонах РФ

За словами російських телеграм-каналів, протягом ночі 12 травня знищено та перехоплено шість БПЛА над Брянською, Волгоградською та Липецькою областями.

Також уночі російські сили ППО нібито знищили дві ОТР «Точка-У» над територією Бєлгородської області. Про це повідомили у Міноборони РФ.

Брянський губернатор Богомаз заявив про знищення двох дронів над Брасовським та Навлінським районами, постраждалих та руйнувань немає.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков скаржиться на наслідки обстрілу регіону з боку ЗСУ та публікує фото знищених вогнем автівок.