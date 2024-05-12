Ночью и утром 12 мая беспилотники снова атаковали разные регионы страны-агрессорки России.
Бавовна в России 12 мая — первые подробности
Утром 12 мая вспыхнул масштабный пожар на волгоградском НПЗ в результате падения беспилотника.
Эту информацию официально подтвердил губернатор региона Андрей Бочаров.
По его словам, возгорание возникло на территории волгоградского НПЗ из-за падения БПЛА.
Однако отдельные российские телеграмм-каналы публикуют видео пожара на российском НПЗ, который до сих пор не был потушен.
Следует обратить внимание на то, что это уже вторая атака Украины на указанный НПЗ в течение суток.
Известно, что в ночь на субботу 11 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в России.
Согласно последним данным, был поврежден кабель управления воздушными холодильниками, в результате чего отключены семь холодильников.
Также повреждена дымовая труба печи П-1.
Было громко и в других регионах РФ
По словам российских телеграмм-каналов, в течение ночи 12 мая уничтожены и перехвачены шесть БПЛА над Брянской, Волгоградской и Липецкой областями.
Также ночью российские силы ПВО якобы уничтожили две ОТР "Точка-У" над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Брянский губернатор Богомаз заявил об уничтожении двух дронов над Брасовским и Навлинским районами, пострадавших и разрушений нет.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков жалуется на последствия обстрела региона со стороны ВСУ и публикует фото уничтоженных огнем автомобилей.
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