Ночью и утром 12 мая беспилотники снова атаковали разные регионы страны-агрессорки России.

Бавовна в России 12 мая — первые подробности

Утром 12 мая вспыхнул масштабный пожар на волгоградском НПЗ в результате падения беспилотника.

Эту информацию официально подтвердил губернатор региона Андрей Бочаров.

По его словам, возгорание возникло на территории волгоградского НПЗ из-за падения БПЛА.

Пожар уже ликвидирован, жертв нет, — утверждают кремлесские пропагандисты. Поделиться

Однако отдельные российские телеграмм-каналы публикуют видео пожара на российском НПЗ, который до сих пор не был потушен.

Следует обратить внимание на то, что это уже вторая атака Украины на указанный НПЗ в течение суток.

Известно, что в ночь на субботу 11 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в России.

В ночь на 11 мая в России снова "грохотало". В 03:45 Волгоградский НПЗ, принадлежащий ПАО "Лукойл-Волгограднефтепереработка", посетили БПЛА Главного управления разведки. Пострадали установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6, — рассказали украинские журналисты, ссылаясь на свои источники в ГУР. Поделиться

Согласно последним данным, был поврежден кабель управления воздушными холодильниками, в результате чего отключены семь холодильников.

Также повреждена дымовая труба печи П-1.

Было громко и в других регионах РФ

По словам российских телеграмм-каналов, в течение ночи 12 мая уничтожены и перехвачены шесть БПЛА над Брянской, Волгоградской и Липецкой областями.

Также ночью российские силы ПВО якобы уничтожили две ОТР "Точка-У" над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Брянский губернатор Богомаз заявил об уничтожении двух дронов над Брасовским и Навлинским районами, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков жалуется на последствия обстрела региона со стороны ВСУ и публикует фото уничтоженных огнем автомобилей.