Какой ущерб нанесли дроны Magura V5 Черноморскому флоту РФ — данные ГУР

Украинские морские дроны Magura V5 нанесли ущерб Черноморскому флоту России на 500 млн долларов. Специалисты продолжают совершенствовать беспилотников.
Какой ущерб нанесли дроны Magura V5 Черноморскому флоту РФ
По мнению представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, секрет украинского морского дрона Magura состоит в мастерстве украинских производителей, которые смогли создать уникальное средство поражения вражеского флота, вооружения и личного состава. Он назвал дрон Magura V5 одним из главных истребителей российского флота.
Кроме того, важны не только характеристики оружия, но и мастерство разведчиков и специалистов ГУР Минобороны, в частности, спецподразделения "Группа 13". Как отметил разведчик, это сочетание постоянно усовершенствуется и дает новые результаты.
По словам Юсова, ГУР анализирует последствия после каждой удачной операции, как и враг, пытающийся найти средства противодействия и тактику для защиты своих судов. Юсов добавил, что дрон Magura совершенствуют, речь идет об оснащении, боевой части и других элементах.
Что известно о дронах Magura V5
Напомним, что во время полномасштабной войны в Украине был создан морской дрон Magura V5. Более того, в Украине появился флот морских беспилотников.
Эти дроны атакуют корабли Черноморского флота России. Так, на днях бойцы Главного управления разведки поразили скоростной катер окупантов в Крыму с помощью Magura V5. Как сообщили источники РБК-Украина, это произошло в районе бухты Узкая (район Черноморское) в ночь на 6 мая.
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