Какой ущерб нанесли дроны Magura V5 Черноморскому флоту РФ — данные ГУР

Какой ущерб нанесли дроны Magura V5 Черноморскому флоту РФ

По мнению представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, секрет украинского морского дрона Magura состоит в мастерстве украинских производителей, которые смогли создать уникальное средство поражения вражеского флота, вооружения и личного состава. Он назвал дрон Magura V5 одним из главных истребителей российского флота.

Кроме того, важны не только характеристики оружия, но и мастерство разведчиков и специалистов ГУР Минобороны, в частности, спецподразделения "Группа 13". Как отметил разведчик, это сочетание постоянно усовершенствуется и дает новые результаты.

Уже по состоянию на сейчас более 500 млн долларов США Черноморский флот агрессора понес ущерб вследствие эффективных действий спецназовцев ГУР с использованием дронов Magura, — сказал он. Поделиться

По словам Юсова, ГУР анализирует последствия после каждой удачной операции, как и враг, пытающийся найти средства противодействия и тактику для защиты своих судов. Юсов добавил, что дрон Magura совершенствуют, речь идет об оснащении, боевой части и других элементах.

Что известно о дронах Magura V5

Напомним, что во время полномасштабной войны в Украине был создан морской дрон Magura V5. Более того, в Украине появился флот морских беспилотников.

Эти дроны атакуют корабли Черноморского флота России. Так, на днях бойцы Главного управления разведки поразили скоростной катер окупантов в Крыму с помощью Magura V5. Как сообщили источники РБК-Украина, это произошло в районе бухты Узкая (район Черноморское) в ночь на 6 мая.