ГУР существенно усовершенствовало морские дроны Magura — видео

Редакция издания "Милитарный" пришла к выводу, что украинский морской беспилотник Magura V5 стал носителем зенитных ракет Р-73.

Что известно о модификации Magura

Украинские специалисты внимательно проанализировали новое видео росСМИ.

На нем четко видно, что морской беспилотник Magura V5, которым Спецподразделение Group 13 Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожило российский скоростной катер в Черном море 6 мая, является носителем зенитных ракет Р-73.

Фото: скриншот

Кроме того, на фото украинского дрона, снятом с вертолета, видно, что одна ракета отсутствует. Дрон, скорее всего, успел выпустить ее по российскому вертольоту Ми-8, однако не попал.

Как отмечают эксперты "Милитарного", на видео можно увидеть появление на борту беспилотника надстройки, по своим контурам напоминающую советскую зенитную ракету класса "воздух-воздух" Р-73.

Специалисты также пришли к выводу, что "зенитные морские дроны" продолжают нести боевую часть и могут поражать корабли врага, ведь после критических поражений беспилотника произошел мощный взрыв.

Что важно знать о ракете Р-73

Р-73 — это авиационная ракета ближнего радиуса, однако она также может быть запущена и из наземных установок.

По словам экспертов, для ее наведения не нужен радар или другие системы, ведь она снабжена собственной тепловой головкой самонаведения.

Пусковая установка имеет направляющие для двух ракет. С высокой вероятностью, она стабилизирована для компенсации морской утки и является поворотной. Вероятно, для захвата цели используется ГСН самой ракеты, — пишет "Милитарный". Поделиться

Стоит отметить, что Главное управление разведки Украины пока никак не комментировало информацию об усовершенствовании дронов Magura V5.