ГУР суттєво удосконалило морські дрони Magura — відео

Редакція видання "Мілітарний" дійшла висновку, що український морський безпілотник Magura V5 став носієм зенітних ракет Р-73.

Що відомо про модифікацію Magura

Українські фахівці уважно проаналізували нове відео росЗМІ.

На ньому чітко видно, що морський безпілотник Magura V5, яким Спецпідрозділ Group 13 Головного управління розвідки Міноборони України знищив російський швидкісний катер в Чорному морі 6 травня, є носієм зенітних ракет Р-73.

Фото: скриншот

Окрім того, на фото українського дрона, знятому з вертольота видно, що одна ракета відсутня. Дрон начебто встиг випустити її по російському гелікоптеру Мі-8, однак не влучив.

Як зазначають експерти "Мілітарного", на відео можна побачити появу на борту безпілотника надбудови, що за своїми контурами нагадує радянську зенітну ракету класу "повітря-повітря" Р-73.

Фахівці також дійшли висновку, що "зенітні морські дрони" продовжують нести бойову частину та можуть уражати кораблі ворога, адже після критичних уражень безпілотника — відбувся потужний вибух.

Що важливо знати про ракету Р-73

Р-73 — це авіаційна ракета ближнього радіусу, проте вона також може бути запущена і з наземних установок.

За словами експертів, для її наведення не потрібний радар або інші системи, адже вона оснащена власною тепловою головкою самонаведення.

Пускова установка має направляючі для двох ракет. З високою ймовірністю, вона стабілізована для компенсації морської качки та є поворотною. Ймовірно, для захоплення цілі використовується ГСН самої ракети, — пише “Мілітарни”. Поширити

Варто зазначити, що Головне управління розвідки України поки жодним чином не коментувало інформацію про удосконалення дронів Magura V5.