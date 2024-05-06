ГУР розкрило нові подробиці знищення російського катера "Мангуст"

Зʼявилися нові деталі знищення ГУР російського катера

Як зазначає розвідка, катери такого класу використовуються ворожим флотом та спецслужбами як багатоцільові швидкісні судна для патрулювання акваторії, боротьби з диверсантами, а також пошуково-рятувальних операцій.

Виготовляються “Мангусти” з 2000 року. Катер сягає до 20 м завдовжки та до 5 метрів завширшки. Максимальна швидкість ― до 50 вузлів.

Розвідка додає, що у модифікованих версіях швидкісних катерів встановлено бойові дистанційно-керовані модулі з основною штатною зброєю ― кулеметною установкою калібром 14,5 мм.

Також на борту “Мангуста” росіяни мають два автоматичні гранатомети АГС-17, ручний протидиверсійний гранатомет ДП-64 та два ПЗРК типу “Ігла” або “Верба”.

Орієнтовна вартість знищеного катера становить близько 3 мільйонів доларів.

Що відомо про атаку ГУР дроном Magura по катеру РФ

Атака морським дроном Магура V5 сталася в районі бухти Вузька (район Чорноморське) в ніч на 6 травня.

Росіяни заявили, що цієї ночі біля західного узбережжя півострова їм нібито вдалося "знищити" знищено до 5 безекіпажних катерів, які, мовляв "належать ЗСУ".

В розвідці підтвердили, що під час операції підрозділ ГУР МО України "Group 13" ударним морським дроном Magura V5 знищено швидкісний катер російських загарбників.

Нагадаємо, що на рахунку морських безекіпажних дронів Magura V5 вже не один потоплений російський корабель. Завдяки ним вже вдалося знищити: розвідувальний корабель "Іван Хурс", ракетний катер "Івановець", великий десантний корабель "Цезарь Куніков", патрульний корабель проєкту 22160 "Сергій Котов" та пошкодити інші судна Чорноморського флоту РФ.