ГУР раскрыло новые подробности уничтожения российского катера "Мангуст"

Появились новые детали уничтожения ГУР русского катера

Как отмечает разведка, катера такого класса используются вражеским флотом и спецслужбами в качестве многоцелевых скоростных судов для патрулирования акватории, борьбы с диверсантами, а также поисково-спасательных операций.

Изготавливаются Мангусты с 2000 года. Катер достигает до 20 м в длину и до 5 метров в ширину. Максимальная скорость — до 50 узлов.

Разведка добавляет, что в модифицированных версиях скоростных катеров установлены боевые дистанционно управляемые модули с основным штатным оружием — пулеметной установкой калибром 14,5 мм.

Также на борту "Мангуста" россияне имеют два автоматических гранатомета АГС-17, ручной противодиверсионный гранатомет ДП-64 и два ПЗРК типа "Игла" или "Ива".

Примерная стоимость уничтоженного катера составляет около 3 миллионов долларов.

Что известно об атаке ГУР дроном Magura по катеру РФ

Атака морским дроном Магура V5 произошла в районе бухты Узкая (район Черноморское) в ночь на 6 мая.

Россияне заявили, что этой ночью у западного побережья полуострова им якобы удалось "уничтожить" уничтожены до 5 безэкипажных катеров, которые, мол, "принадлежат ВСУ".

В разведке подтвердили, что во время операции подразделение ГУР МО Украины "Group 13" ударным морским дроном Magura V5 уничтожен скоростной катер российских захватчиков.

Напомним, что на счету морских безэкипажных дронов Magura V5 уже не один утопленный российский корабль. Благодаря им уже удалось уничтожить: разведывательный корабль "Иван Хурс", ракетный катер "Ивановец", большой десантный корабль "Цезарь Куников", патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов" и повредить другие суда Черноморского флота РФ.