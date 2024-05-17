У російському місті Туапсе після нічної атаки безпілотників виникла пожежа на нафтопереробному заводі.

Нафтопереробний завод атакували два БПЛА

17 травня два БПЛА намагалися атакувати нафтопереробний завод в Туапсе, Краснодарського краю Росії. На території НПЗ виникла пожежа.

В оперативному штабі регіону повідомили, що завод нібито атакували два безпілотники, спеціальні служби вже локалізували загоряння.

В атаці росіяни традиційно звинуватили українські Сили оборони.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Місцеві жителі повідомляють про перебої зі зв’язком у Туапсе.

Безпрецедентна атака на РФ

Український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар пояснив деталі нічних пожеж на вибухів на Росії.

Понад сотню БПЛА і якась кількість морських ударних дронів були задіяні в комплексній і комбінованій атаці в двох середовищах проти низки інфраструктурних обʼєктів в окупованому Криму та в Новоросійську і Туапсе! Це вперше так! І взагалі безпрецедентно! В орків такої масованості не було. Ви навіть не можете собі уявити наскільки складно було планувальникам і виконавцям цієї масштабної операції! Щире захоплення! Так тримати! Михайло Гончар Президент Центру глобалістики “Стратегія XXI“

Михайло Гончар зазначив, що Туапсинський НПЗ, який був уражений в ніч з 24 на 25 січня, тільки на початку травня запрацював після понад 3-місячного ремонту основної установки ЕЛОУ-АВТ-12, і то не на повну потужність.

У січні 2024 року дрони СБУ атакували завод. Пошкоджень зазнала установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме — вакуумна й атмосферна колони. Тоді українським дронам вдалося пошкодити російську установку ЭЛОУ-АВТ-12 (ЭЛОУ-АВТ: установка електрознесолювання та зневоднення нафти, атмосферної та вакуумної перегонки).

Атаки БПЛА на НПЗ Росії — що відомо

З кінця січня Україна регулярно завдає ударів по нафтопереробних заводах у Росії далекобійними дронами.

Загалом Служба безпеки здійснила щонайменше 13 успішних атак на російські НПЗ, заявляв голова СБУ Василь Малюк.

За його словами, завдяки цьому видобуток і переробка нафти в РФ скоротилися на 12%. Він підкреслював, що доходи від експорту нафтопродуктів становлять третину російського бюджету і «левову частку» військового бюджету.

Відомо про удари по таких підприємствах:

Туапсинський НПЗ, 24 січня

Волгоградський НПЗ, 3 лютого

Афіпський НПЗ, 9 лютого

Іллінський НПЗ, 9 лютого

НПЗ Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез, 12 березня

Рязанський НПЗ, 13 березня

Калузький НПЗ, 15 березня

Сизранський НПЗ, 16 березня

Куйбишевський НПЗ, 16 березня

Слов’янський НПЗ, 17 березня

Новокуйбишевський НПЗ, 23 березня

НПЗ ТАНЕКО, 2 квітня

Ільський НПЗ, 27 квітня

Слов’янський НПЗ, 27 квітня

Рязанський НПЗ, 2 травня

НПЗ Газпром нафтохім Салават, 9 травня

Калузький НПЗ, 10 травня.

Дрони атакували Туапсинський НПЗ Роснєфті й раніше