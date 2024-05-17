У російському місті Туапсе після нічної атаки безпілотників виникла пожежа на нафтопереробному заводі.
Нафтопереробний завод атакували два БПЛА
17 травня два БПЛА намагалися атакувати нафтопереробний завод в Туапсе, Краснодарського краю Росії. На території НПЗ виникла пожежа.
В оперативному штабі регіону повідомили, що завод нібито атакували два безпілотники, спеціальні служби вже локалізували загоряння.
В атаці росіяни традиційно звинуватили українські Сили оборони.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Місцеві жителі повідомляють про перебої зі зв’язком у Туапсе.
Безпрецедентна атака на РФ
Український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар пояснив деталі нічних пожеж на вибухів на Росії.
Михайло Гончар зазначив, що Туапсинський НПЗ, який був уражений в ніч з 24 на 25 січня, тільки на початку травня запрацював після понад 3-місячного ремонту основної установки ЕЛОУ-АВТ-12, і то не на повну потужність.
У січні 2024 року дрони СБУ атакували завод. Пошкоджень зазнала установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме — вакуумна й атмосферна колони. Тоді українським дронам вдалося пошкодити російську установку ЭЛОУ-АВТ-12 (ЭЛОУ-АВТ: установка електрознесолювання та зневоднення нафти, атмосферної та вакуумної перегонки).
Атаки БПЛА на НПЗ Росії — що відомо
З кінця січня Україна регулярно завдає ударів по нафтопереробних заводах у Росії далекобійними дронами.
Загалом Служба безпеки здійснила щонайменше 13 успішних атак на російські НПЗ, заявляв голова СБУ Василь Малюк.
За його словами, завдяки цьому видобуток і переробка нафти в РФ скоротилися на 12%. Він підкреслював, що доходи від експорту нафтопродуктів становлять третину російського бюджету і «левову частку» військового бюджету.
Відомо про удари по таких підприємствах:
Туапсинський НПЗ, 24 січня
Волгоградський НПЗ, 3 лютого
Афіпський НПЗ, 9 лютого
Іллінський НПЗ, 9 лютого
НПЗ Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез, 12 березня
Рязанський НПЗ, 13 березня
Калузький НПЗ, 15 березня
Сизранський НПЗ, 16 березня
Куйбишевський НПЗ, 16 березня
Слов’янський НПЗ, 17 березня
Новокуйбишевський НПЗ, 23 березня
НПЗ ТАНЕКО, 2 квітня
Ільський НПЗ, 27 квітня
Слов’янський НПЗ, 27 квітня
Рязанський НПЗ, 2 травня
НПЗ Газпром нафтохім Салават, 9 травня
Калузький НПЗ, 10 травня.
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Дрони атакували Туапсинський НПЗ Роснєфті й раніше