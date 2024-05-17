В российском городе Туапсе после ночной атаки беспилотников возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе.
Нефтеперерабатывающий завод атаковали два БПЛА
17 мая два БПЛА пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, Краснодарском крае России. На территории НПЗ возник пожар.
В оперативном штабе региона сообщили, что завод якобы атаковали два беспилотника, специальные службы уже локализовали возгорание.
В атаке россияне традиционно обвинили украинские силы обороны.
По предварительной информации, пострадавших нет. Местные жители сообщают о перебоях со связью в Туапсе.
Дроны атаковали Туапсинский НПЗ Роснефти и раньше
В январе 2024 года дроны СБУ атаковали завод. Повреждения получила установка первичной обработки нефтепродуктов, а именно вакуумная и атмосферная колонны.
Тогда украинским дронам удалось повредить российскую установку ЭЛОУ-АВТ-12 (ЭЛОУ-АВТ: установка электрообессоливания и обезвоживания нефти, атмосферной и вакуумной перегонки).
7 мая агентство Reuters написало, что в конце апреля Туапсинский нефтеперерабатывающий завод Роснефти завершил ремонт и возобновил работу после атаки дронов в январе.
Атаки БПЛА на НПЗ России – что известно
С конца января Украина регулярно наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам в России дальнобойными дронами.
В общей сложности Служба безопасности совершила по меньшей мере 13 успешных атак на российские НПЗ, заявлял глава СБУ Василий Малюк.
По его словам, благодаря этому добыча и переработка нефти в РФ сократились на 12%. Он подчеркивал, что доходы от экспорта нефтепродуктов составляют треть российского бюджета и львиную долю военного бюджета.
Известно об ударах по следующим предприятиям:
Туапсинский НПЗ, 24 января
Волгоградский НПЗ, 3 февраля
Афипский НПЗ, 9 февраля
Ильинский НПЗ, 9 февраля
НПЗ Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез, 12 марта
Рязанский НПЗ, 13 марта
Калужский НПЗ, 15 марта
Сызранский НПЗ, 16 марта
Куйбышевский НПЗ, 16 марта
Славянский НПЗ, 17 марта
Новокуйбышевский НПЗ, 23 марта
НПЗ ТАНЕКО, 2 апреля
Ильский НПЗ, 27 апреля
Славянский НПЗ, 27 апреля
Рязанский НПЗ, 2 мая
НПЗ Газпром нефтехим Салават, 9 мая
Калужский НПЗ, 10 мая.
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Дроны атаковали Туапсинский НПЗ Роснефти и раньше