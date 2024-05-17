В российском городе Туапсе после ночной атаки беспилотников возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Нефтеперерабатывающий завод атаковали два БПЛА

17 мая два БПЛА пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, Краснодарском крае России. На территории НПЗ возник пожар.

В оперативном штабе региона сообщили, что завод якобы атаковали два беспилотника, специальные службы уже локализовали возгорание.

В атаке россияне традиционно обвинили украинские силы обороны.

По предварительной информации, пострадавших нет. Местные жители сообщают о перебоях со связью в Туапсе.

Дроны атаковали Туапсинский НПЗ Роснефти и раньше

В январе 2024 года дроны СБУ атаковали завод. Повреждения получила установка первичной обработки нефтепродуктов, а именно вакуумная и атмосферная колонны.

Тогда украинским дронам удалось повредить российскую установку ЭЛОУ-АВТ-12 (ЭЛОУ-АВТ: установка электрообессоливания и обезвоживания нефти, атмосферной и вакуумной перегонки).

Установка позволяет обеспечить производство горючего (в том числе реактивного для дозвуковой авиации) с экспортным качеством. Туапсинский НПЗ нацелен на экспорт, чтоб пополнять бюджет войны соответствующими отчислениями. Учитывая географию расположения ТНПЗ, логично предположить, что часть продукции (дизель, керосин) попадала и для нужд оккупационных войск рашистов на юге. Михаил Гончар Президент Центра глобалистики «Стратегия XXI»

7 мая агентство Reuters написало, что в конце апреля Туапсинский нефтеперерабатывающий завод Роснефти завершил ремонт и возобновил работу после атаки дронов в январе.

Атаки БПЛА на НПЗ России – что известно

С конца января Украина регулярно наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам в России дальнобойными дронами.

В общей сложности Служба безопасности совершила по меньшей мере 13 успешных атак на российские НПЗ, заявлял глава СБУ Василий Малюк.

По его словам, благодаря этому добыча и переработка нефти в РФ сократились на 12%. Он подчеркивал, что доходы от экспорта нефтепродуктов составляют треть российского бюджета и львиную долю военного бюджета.

Известно об ударах по следующим предприятиям:

Туапсинский НПЗ, 24 января

Волгоградский НПЗ, 3 февраля

Афипский НПЗ, 9 февраля

Ильинский НПЗ, 9 февраля

НПЗ Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез, 12 марта

Рязанский НПЗ, 13 марта

Калужский НПЗ, 15 марта

Сызранский НПЗ, 16 марта

Куйбышевский НПЗ, 16 марта

Славянский НПЗ, 17 марта

Новокуйбышевский НПЗ, 23 марта

НПЗ ТАНЕКО, 2 апреля

Ильский НПЗ, 27 апреля

Славянский НПЗ, 27 апреля

Рязанский НПЗ, 2 мая

НПЗ Газпром нефтехим Салават, 9 мая

Калужский НПЗ, 10 мая.

Дроны атаковали Туапсинский НПЗ Роснефти и раньше