В Туапсе после атаки беспилотников пылает НПЗ
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В Туапсе после атаки беспилотников пылает НПЗ

НПЗ в Туапсе
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Источник:  online.ua

В российском городе Туапсе после ночной атаки беспилотников возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Нефтеперерабатывающий завод атаковали два БПЛА

17 мая два БПЛА пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, Краснодарском крае России. На территории НПЗ возник пожар.

В оперативном штабе региона сообщили, что завод якобы атаковали два беспилотника, специальные службы уже локализовали возгорание.

В атаке россияне традиционно обвинили украинские силы обороны.

По предварительной информации, пострадавших нет. Местные жители сообщают о перебоях со связью в Туапсе.

Дроны атаковали Туапсинский НПЗ Роснефти и раньше

В январе 2024 года дроны СБУ атаковали завод. Повреждения получила установка первичной обработки нефтепродуктов, а именно вакуумная и атмосферная колонны.

Тогда украинским дронам удалось повредить российскую установку ЭЛОУ-АВТ-12 (ЭЛОУ-АВТ: установка электрообессоливания и обезвоживания нефти, атмосферной и вакуумной перегонки).

Установка позволяет обеспечить производство горючего (в том числе реактивного для дозвуковой авиации) с экспортным качеством. Туапсинский НПЗ нацелен на экспорт, чтоб пополнять бюджет войны соответствующими отчислениями. Учитывая географию расположения ТНПЗ, логично предположить, что часть продукции (дизель, керосин) попадала и для нужд оккупационных войск рашистов на юге.

Михаил Гончар

Михаил Гончар

Президент Центра глобалистики «Стратегия XXI»

7 мая агентство Reuters написало, что в конце апреля Туапсинский нефтеперерабатывающий завод Роснефти завершил ремонт и возобновил работу после атаки дронов в январе.

Атаки БПЛА на НПЗ России – что известно

С конца января Украина регулярно наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам в России дальнобойными дронами.

В общей сложности Служба безопасности совершила по меньшей мере 13 успешных атак на российские НПЗ, заявлял глава СБУ Василий Малюк.

По его словам, благодаря этому добыча и переработка нефти в РФ сократились на 12%. Он подчеркивал, что доходы от экспорта нефтепродуктов составляют треть российского бюджета и львиную долю военного бюджета.

Известно об ударах по следующим предприятиям:

  • Туапсинский НПЗ, 24 января

  • Волгоградский НПЗ, 3 февраля

  • Афипский НПЗ, 9 февраля

  • Ильинский НПЗ, 9 февраля

  • НПЗ Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез, 12 марта

  • Рязанский НПЗ, 13 марта

  • Калужский НПЗ, 15 марта

  • Сызранский НПЗ, 16 марта

  • Куйбышевский НПЗ, 16 марта

  • Славянский НПЗ, 17 марта

  • Новокуйбышевский НПЗ, 23 марта

  • НПЗ ТАНЕКО, 2 апреля

  • Ильский НПЗ, 27 апреля

  • Славянский НПЗ, 27 апреля

  • Рязанский НПЗ, 2 мая

  • НПЗ Газпром нефтехим Салават, 9 мая

  • Калужский НПЗ, 10 мая.

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