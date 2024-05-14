Ночная атака дронов. ПВО Украины уничтожила все 18 российских "шахедов"

Российские оккупанты для очередной воздушной атаки по Украине в ночь на 14 мая применили для ударов дроны-камикадзе и баллистическую ракету. Силами и средствами ПВО ВСУ были уничтожены все вражеские ударные беспилотники.

ВС ВСУ уничтожили все дроны РФ во время ночной атаки по Украине

18 "шахедов" и ракету "Искандер" запустили российские оккупационные войска по Украине в ночь на 14 мая.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ со ссылкой на командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николая Олещука.

Отмечается, что в целом оккупанты в ночь на 14 мая для атаки применили:

18 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136", которые запускали из мыса Чауда,

1 баллистическую ракету "Искандер-М" - ее также запускали из оккупированного Крыма.

Боевая работа по отражению воздушной атаки продолжалась в восьми областях

В результате противовоздушного боя сбиты все 18 вражеских "Шахедов" в пределах Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Хмельницкой областей. Поделиться

Он уточнил, что отражали вражеский удар:

истребительная авиация,

зенитные ракетные войска,

мобильные огневые группы,

подразделения радиоэлектронной борьбы

Что известно об уничтоженных целях РФ

11 мая подразделениями противовоздушной обороны юга Украины было уничтожено 5 российских разведывательных БПЛА.

Как отмечается, за прошедшие сутки подразделениями противовоздушной обороны юга Украины уничтожено пять российских разведывательных дронов.

В Херсонской области украинские защитники "приземлили" четырех беспилотников ZALA и "Орлан-10" в Николаевской области.

Левобережная часть Херсонской области оккупирована российскими захватчиками с 2022 года. Правобережная часть региона, как и Херсон, была уволена во время наступления ВСУ осенью 2022 года.

Сейчас оккупанты ежедневно обстреливают прифронтовые регионы. Херсон также каждый день находится под обстрелами врага.