Ночная атака дронов. ПВО Украины уничтожила все 18 российских "шахедов"

Российские оккупанты для очередной воздушной атаки по Украине в ночь на 14 мая применили для ударов дроны-камикадзе и баллистическую ракету. Силами и средствами ПВО ВСУ были уничтожены все вражеские ударные беспилотники.
ВС ВСУ уничтожили все дроны РФ во время ночной атаки по Украине
18 "шахедов" и ракету "Искандер" запустили российские оккупационные войска по Украине в ночь на 14 мая.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ со ссылкой на командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николая Олещука.
Отмечается, что в целом оккупанты в ночь на 14 мая для атаки применили:
18 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136", которые запускали из мыса Чауда,
1 баллистическую ракету "Искандер-М" - ее также запускали из оккупированного Крыма.
Боевая работа по отражению воздушной атаки продолжалась в восьми областях
Он уточнил, что отражали вражеский удар:
истребительная авиация,
зенитные ракетные войска,
мобильные огневые группы,
подразделения радиоэлектронной борьбы
Что известно об уничтоженных целях РФ
11 мая подразделениями противовоздушной обороны юга Украины было уничтожено 5 российских разведывательных БПЛА.
Как отмечается, за прошедшие сутки подразделениями противовоздушной обороны юга Украины уничтожено пять российских разведывательных дронов.
В Херсонской области украинские защитники "приземлили" четырех беспилотников ZALA и "Орлан-10" в Николаевской области.
Левобережная часть Херсонской области оккупирована российскими захватчиками с 2022 года. Правобережная часть региона, как и Херсон, была уволена во время наступления ВСУ осенью 2022 года.
Сейчас оккупанты ежедневно обстреливают прифронтовые регионы. Херсон также каждый день находится под обстрелами врага.
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