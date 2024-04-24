Воздушные силы ВСУ уничтожили российскую ракету Х-69 над Днепропетровщиной

24 апреля в 17.00 бойцы Воздушного командования "Восток" ликвидировали ракету над Днепропетровской областью.

ВС ВСУ сбили российскую КАР Х-69

Российская управляемая авиаракета Х-69 была уничтожена над Днепровским районом Днепропетровской области.

Об этом сообщило Воздушное командование "Восток".

По состоянию на 17.00 в Синельниковском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-69. Поделиться

Перед предупреждением ВС ВСУ о скоростной цели на Днепр и убытком российской ракеты прошло не больше 10 минут.

У Днепра сбили российскую Х-59

"Минус" враждебная ракета над областью! Наши защитники неба сбили ее над Днепровским районом, — рассказал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Глава облсовета уточнил, что российскую ракету сбили военнослужащие Воздушного командования "Восток".

Также стало известно, что уничтожена ракета Х-59 российских захватчиков.

Военные уточнили, что Х-59 сбили на Днепропетровщине около 14.50.

Как сообщал спикер Воздушных сил Илья Евлаш, в то время россияне атаковали Украину двумя ракетами — это была одна из них. Другая — С-300 по Изюму на Харьковщине.