Воздушные силы ВСУ уничтожили российскую ракету Х-69 над Днепропетровщиной

24 апреля в 17.00 бойцы Воздушного командования "Восток" ликвидировали ракету над Днепропетровской областью.
ВС ВСУ сбили российскую КАР Х-69
Российская управляемая авиаракета Х-69 была уничтожена над Днепровским районом Днепропетровской области.
Об этом сообщило Воздушное командование "Восток".
Перед предупреждением ВС ВСУ о скоростной цели на Днепр и убытком российской ракеты прошло не больше 10 минут.
У Днепра сбили российскую Х-59
"Минус" враждебная ракета над областью! Наши защитники неба сбили ее над Днепровским районом, — рассказал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Глава облсовета уточнил, что российскую ракету сбили военнослужащие Воздушного командования "Восток".
Также стало известно, что уничтожена ракета Х-59 российских захватчиков.
Военные уточнили, что Х-59 сбили на Днепропетровщине около 14.50.
Как сообщал спикер Воздушных сил Илья Евлаш, в то время россияне атаковали Украину двумя ракетами — это была одна из них. Другая — С-300 по Изюму на Харьковщине.
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