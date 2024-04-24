Повітряні сили ЗСУ знищили російську ракету Х-69 над Дніпропетровщиною

ПС ЗСУ збили російську КАР Х-69

Російська керована авіаракета Х-69 була знищена над Дніпровським районом Дніпропетровської області.

Про це повідомило Повітряне командування “Схід”.

Станом на 17.00 в Синельниківському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовануавіаційнуракету Х-69. Поширити

Перед попередженням ПС ЗСУ про швидкісну ціль на Дніпро і збиттям російської ракети пройшло не більше 10 хвилин.

Біля Дніпра збили російську Х-59

"Мінус" ворожа ракета над областю! Наші оборонці неба збили її над Дніпровським районом, — розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Голова облради уточнив, що російську ракету збили військовослужбовці Повітряного командування "Схід".

Також стало відомо, що була знищена ракета Х-59 російських загарбників.

Військові уточнили, що Х-59 збили на Дніпропетровщині близько 14:50.

Як повідомляв речник Повітряних сил Ілля Євлаш, у той час росіяни атакували Україну двома ракетами — це була одна з них. Інша — С-300 по Ізюму на Харківщині.