Повітряні сили ЗСУ знищили російську ракету Х-69 над Дніпропетровщиною
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили ЗСУ знищили російську ракету Х-69 над Дніпропетровщиною

Повітряне командування Схід
Ракета

24 квітня о 17.00 бійці Повітряного командування “Схід” ліквідували ракету над Дніпропетровською областю.

ПС ЗСУ збили російську КАР Х-69

Російська керована авіаракета Х-69 була знищена над Дніпровським районом Дніпропетровської області.

Про це повідомило Повітряне командування “Схід”.

Станом на 17.00 в Синельниківському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовануавіаційнуракету Х-69.

Перед попередженням ПС ЗСУ про швидкісну ціль на Дніпро і збиттям російської ракети пройшло не більше 10 хвилин.

Біля Дніпра збили російську Х-59

"Мінус" ворожа ракета над областю! Наші оборонці неба збили її над Дніпровським районом, — розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Голова облради уточнив, що російську ракету збили військовослужбовці Повітряного командування "Схід".

Також стало відомо, що була знищена ракета Х-59 російських загарбників.

Військові уточнили, що Х-59 збили на Дніпропетровщині близько 14:50.

Як повідомляв речник Повітряних сил Ілля Євлаш, у той час росіяни атакували Україну двома ракетами — це була одна з них. Інша — С-300 по Ізюму на Харківщині.

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Категорія
Україна
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Повітряні сили ЗСУ знищили російську ракету Х-59 над Дніпропетровщиною
Повітряне командування Схід
Ракета
Категорія
Україна
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Повітряні сили ЗСУ збили російську ракету Х-59 над Дніпропетровщиною
Повітряне командування Схід
Х-59
Категорія
Україна
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