Нічна атака дронів. ППО України знищила всі 18 російських "шахедів"

Російські окупанти для чергової повітряної атаки по Україні у ніч проти 14 травня застосували для ударів дрони-камікадзе та балістичну ракету. Силами та засобами ППО ЗСУ були знищені усі ворожі ударні безпілотники.

ПС ЗСУ знищили усі дрони РФ під час нічної атаки по Україні

18 “шахедів” та ракету “Іскандер” запустили російські окупаційні війська по Україні в ніч проти 14 травня.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ з посиланням на командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Миколи Олещука.

Зазначається, що загалом окупанти у ніч проти 14 травня для атаки застосували:

18 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136", які запускали із мису Чауда,

1 балістичну ракету "Іскандер-М" — її також запускали з окупованого Криму.

Бойова робота із відбиття повітряної атаки тривала у восьми областях

В результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих "Шахедів" у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей. Поширити

Він уточнив, що відбивали ворожий удар:

винищувальна авіація,

зенітні ракетні війська,

мобільні вогневі групи,

підрозділи радіоелектронної боротьби.

Що відомо про знищені цілі РФ

11 травня підрозділами протиповітряної оборони півдня України було знищено 5 російських розвідувальних БпЛА.

Як зазначається, протягом минулої доби підрозділами протиповітряної оборони півдня України знищено п'ять російських розвідувальних дронів.

У Херсонській області українські захисники "приземлили" чотири безпілотники ZALA та "Орлан-10" у Миколаївській області.

Лівобережна частина Херсонської області окупована російськими загарбниками з 2022 року. Правобережна частина регіону, як і Херсон, була звільнена під час наступу ЗСУ восени 2022 року.

Зараз окупанти щоденно обстрілюють прифронтові регіони. Херсон також щодня перебуває під обстрілами ворога.