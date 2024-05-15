Бойцы ГУР дронами уничтожили несколько единиц техники РФ на Запорожском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ГУР дронами уничтожили несколько единиц техники РФ на Запорожском направлении

ГУР
гур
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Украинские разведчики за двое суток уничтожили военную технику и склад боеприпасов на Запорожском направлении.

Сколько техники РФ уничтожили бойцы ГУР

Как отмечается, за двое суток работы на Запорожском направлении фронта в список пораженных и уничтоженных целей армии РФ вошли:

  • грузовик «Урал» — 2 шт.

  • УАЗ «Буханка» — 2 шт.

  • БТР — 1 шт;

  • Боги — 1 шт;

  • Состав боеприпасов.

Также был нанесен удар по скоплению личного состава окупантов.

Потери РФ в войне против Украины на 15 мая

Кроме живой силы, армия страны-агрессорки потеряла 14 танков, 48 бронированных машин и 23 артиллерийских системы в сутки.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 486940 (+1510) человек,

  • танков — 7510 (+14) ед,

  • боевых бронированных машин — 14508 (+48) ед,

  • артиллерийских систем — 12538 (+23) ед,

  • РСЗО / MLRS — 1070 (+0) ед,

  • средств ПВО — 798 (+0) ед,

  • самолетов — 351 (+0) ед,

  • вертолетов — 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 10015 (+30),

  • крылатых ракет — 2199 (+2),

  • кораблей /катеров — 26 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 16955 (+48) ед,

  • специальной техники — 2061 (+7)

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