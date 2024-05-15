Бойцы ГУР дронами уничтожили несколько единиц техники РФ на Запорожском направлении

Украинские разведчики за двое суток уничтожили военную технику и склад боеприпасов на Запорожском направлении.
Сколько техники РФ уничтожили бойцы ГУР
Как отмечается, за двое суток работы на Запорожском направлении фронта в список пораженных и уничтоженных целей армии РФ вошли:
грузовик «Урал» — 2 шт.
УАЗ «Буханка» — 2 шт.
БТР — 1 шт;
Боги — 1 шт;
Состав боеприпасов.
Также был нанесен удар по скоплению личного состава окупантов.
Потери РФ в войне против Украины на 15 мая
Кроме живой силы, армия страны-агрессорки потеряла 14 танков, 48 бронированных машин и 23 артиллерийских системы в сутки.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 486940 (+1510) человек,
танков — 7510 (+14) ед,
боевых бронированных машин — 14508 (+48) ед,
артиллерийских систем — 12538 (+23) ед,
РСЗО / MLRS — 1070 (+0) ед,
средств ПВО — 798 (+0) ед,
самолетов — 351 (+0) ед,
вертолетов — 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10015 (+30),
крылатых ракет — 2199 (+2),
кораблей /катеров — 26 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 16955 (+48) ед,
специальной техники — 2061 (+7)
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