Бойцы ГУР дронами уничтожили несколько единиц техники РФ на Запорожском направлении

Украинские разведчики за двое суток уничтожили военную технику и склад боеприпасов на Запорожском направлении.

Сколько техники РФ уничтожили бойцы ГУР

Как отмечается, за двое суток работы на Запорожском направлении фронта в список пораженных и уничтоженных целей армии РФ вошли:

грузовик «Урал» — 2 шт.

УАЗ «Буханка» — 2 шт.

БТР — 1 шт;

Боги — 1 шт;

Состав боеприпасов.

Также был нанесен удар по скоплению личного состава окупантов.

Потери РФ в войне против Украины на 15 мая

Кроме живой силы, армия страны-агрессорки потеряла 14 танков, 48 бронированных машин и 23 артиллерийских системы в сутки.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.24 ориентировочно составили: