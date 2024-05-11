ГУР показало работу воинов Международного легиона в "красных" зонах — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР показало работу воинов Международного легиона в "красных" зонах — видео

ГУР
ГУР показало работу воинов Международного легиона в "красных" зонах — видео
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Главное управление разведки Минобороны показало боевую работу воинов-легионеров. Бойцы проводили эвакуацию в "горячей" зоне.

Как работают бойцы Международного легиона в "красных" зонах

На опубликованных кадрах зафиксирована эвакуация из "красной" зоны. Разведка показала видео с камер воинов Международного легиона ГУР.

Как отмечают в ГУР, эвакуационная операция прошла в апреле 2024 года на одном из направлений фронта.

Никаких сомнений, когда речь идет о боевом побратиме и чести подразделения — только профессионализм, слаженность действий и сила духа, — говорится в сообщении.

Какая ситуация на фронте

Напомним, в последние месяцы российские оккупационные войска усилили атаки на фронте. В частности, захватчики наступают на Авдеевском направлении, им удалось захватить Авдеевку. Тяжелые бои за город продолжались с октября 2023 года.

Также россияне активизировались на Бахмутском направлении, хотят захватить город Часов Яр.

Кроме того, 10 мая, российская армия попыталась прорвать оборону ВСУ на севере Харьковской области. Украинские защитники отбили атаку, но бои в том направлении продолжаются.

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