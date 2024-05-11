ГУР показало работу воинов Международного легиона в "красных" зонах — видео

Как работают бойцы Международного легиона в "красных" зонах

На опубликованных кадрах зафиксирована эвакуация из "красной" зоны. Разведка показала видео с камер воинов Международного легиона ГУР.

Как отмечают в ГУР, эвакуационная операция прошла в апреле 2024 года на одном из направлений фронта.

Никаких сомнений, когда речь идет о боевом побратиме и чести подразделения — только профессионализм, слаженность действий и сила духа, — говорится в сообщении. Поделиться

Какая ситуация на фронте

Напомним, в последние месяцы российские оккупационные войска усилили атаки на фронте. В частности, захватчики наступают на Авдеевском направлении, им удалось захватить Авдеевку. Тяжелые бои за город продолжались с октября 2023 года.

Также россияне активизировались на Бахмутском направлении, хотят захватить город Часов Яр.