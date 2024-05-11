ГУР показало роботу воїнів Міжнародного легіону у "червоних" зонах — відео

Головне управління розвідки Міноборони показало бойову роботу воїнів-легіонерів. Бійці проводили евакуацію у "гарячій" зоні.
Як працюють бійці Міжнародного легіону у "червоних" зонах
На опублікованих кадрах зафіксована евакуація з "червоної" зони. Розвідка показала відео з камер воїнів Міжнародного легіону ГУР.
Як зазначають у ГУР, евакуаційна операція відбулася у квітні 2024 року на одному з напрямків фронту.
Яка ситуація на фронті
Нагадаємо, протягом останніх місяців російські окупаційні війська посилили атаки на фронті. Зокрема, загарбники наступають на Авдіївському напрямку, їм вдалося захопити Авдіївку. Важкі бої за місто тривали з жовтня 2023 року.
Також росіяни активізувалися на Бахмутському напрямку, хочуть захопити місто Часів Яр.
Крім того, вчора, 10 травня, російська армія спробувала прорвати оборону ЗСУ на півночі Харківської області. Українські захисники відбили атаку, але бої на тому напрямку тривають.
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