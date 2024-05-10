Спецоперація «Прапор». Як ГУР, ДШВ та ВМС вивели українських воїнів з ТОТ

Головне управління розвідки МОУ вперше розкрило невідомі раніше подробиці спецоперації «Прапор», яка була спільною місією ГУР, ДШВ та ВМС по евакуації військовослужбовців десантно-штурмових військ з тимчасово окупованої території України.

Як вдалося врятувати українських воїнів з ТОТ

Основна частина спецоперації проходила в 2023 році та закінчилась успішним виведенням на підконтрольні Україні території двох військовослужбовців ДШВ, які отримали важкі поранення в боях на Луганщині та майже 1,5 роки перебували на нелегальному становищі в тилу ворога.

Завдяки підтримці місцевого населення, що забезпечило десантникам прихисток у власних оселях, медичну допомогу, їжу та зв'язок, Захисники України змогли відновити свої сили для подальшого переходу через лінію фронту.

Фото: online.ua

Десантники від самого початку перебували на зв’язку з Силами оборони України та передавали координати місць розташування противника на окупованих територіях та важливу інформацію, що дозволила не тільки знищити значні сили окупантів, а й врятувати життя українським воїнам, які в цей час вели бойові дії на сході України.

Після часткового відновлення десантників від отриманих поранень, було ухвалено рішення провести спеціальну операцію по порятунку та евакуації.

В підготовці та проведенні спецоперації брали участь спецпризначенні ГУР МО, спецпідрозділ ВМС "Ангели" та Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Так, це Луганщина, і реалізація операції відбувалася за допомогою документів, викрадення автомобіля армії РФ, перетину 18 блокпостів з 2 військовими ДШВ у формах армії загарбника. Усе це через мінні поля, рух через лінію зіткнення, і нарешті хлопці тут і продовжують службу. Андрій Юсов Представник ГУР МОУ

Також успішну операцію прокоментував представник ДШВ з позивним «Чопа», якого вдалося врятувати з ТОТ.

Дякую за операцію всім, хто допомагав під час операції і тим, хто допомагав на окупованих територіях. Це знак того, що Україну там чекають. Ми переховувались як цивільні, були в лікарні — мені люди допомагали, мені і побратиму. Наші люди допомагали мені і з лікуванням, і з харчуванням. Я цих людей бачив вперше, але вони нас не кинули, — розповів врятований боєць. Поширити

У чому полягає унікальність спецоперації “Прапор”

Унікальною особливістю спецоперації стало те, що в її реалізації брав безпосередню участь громадянин РФ, військовослужбовець збройних сил ворога — Дмитро.

Його мобілізували в армію РФ, однак чоловік не бажав воювати проти України та українського народу.

Тому він звернувся в проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими «Хочу жить», що створений для добровільної здачі в полон військовослужбовців ЗС РФ.

Фото: online.ua

Оперативниками ГУР МО, що займаються виведенням через лінію фронту росіян, які звертаються в проєкт «Хочу жить», було прийнято рішення залучити Дмитра до спецоперації з евакуації десантників.

Після цього виготовили фальшиві документи для десантників, що були доставлені Дмитру з території Росії; підготовлено маршрут пересування та паролі для проходження блок постів.

Дмитро дістав для десантників російську форму та спорядження, а також автомобіль, на якому вони пересувались тимчасово окупованими територіями.

Операція по евакуації завершилась успіхом, військовослужбовці ДШВ та Дмитро вийшли на позиції українських військ. Через декілька місяців після цього, оперативниками ГУР МО було проведено спецоперацію по евакуації сім’ї Дмитра з території Росії. Зараз вони всі перебувають в безпеці.

Фото: online.ua

Дякую Україні, що дали мені можливість воювати проти Путіна, проти цього режиму і стати на бік добра. Проєкт “Хочу жить” на слуху в армії РФ, але багато хто боїться, адже є багато ботів і фейків. Я і сам не відразу знайшов. Оскільки на окупованих територіях інтернету немає, там з цим проблема. І тому, коли у тебе на 5 хвилин з'явився інтернет, ти перший бот знаходиш пишеш — через пару годин за тобою приїжджає вже ФСБ. Тому клонів дуже багато, — розповідає колишній солдат РФ Дмитро та закликає російських окупантів, які хочу здатися в полон, шукати офіційний акаунт проєкту “Хочу жить”. Поширити

Андрій Юсов звертає увагу на те, що за період існування «Хочу жить» було подано 35 тисяч заявок.