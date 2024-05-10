Спецоперація «Прапор». Як ГУР, ДШВ та ВМС вивели українських воїнів з ТОТ

Головне управління розвідки МОУ вперше розкрило невідомі раніше подробиці спецоперації «Прапор», яка була спільною місією ГУР, ДШВ та ВМС по евакуації військовослужбовців десантно-штурмових військ з тимчасово окупованої території України.
Як вдалося врятувати українських воїнів з ТОТ
Основна частина спецоперації проходила в 2023 році та закінчилась успішним виведенням на підконтрольні Україні території двох військовослужбовців ДШВ, які отримали важкі поранення в боях на Луганщині та майже 1,5 роки перебували на нелегальному становищі в тилу ворога.
Завдяки підтримці місцевого населення, що забезпечило десантникам прихисток у власних оселях, медичну допомогу, їжу та зв'язок, Захисники України змогли відновити свої сили для подальшого переходу через лінію фронту.
Десантники від самого початку перебували на зв’язку з Силами оборони України та передавали координати місць розташування противника на окупованих територіях та важливу інформацію, що дозволила не тільки знищити значні сили окупантів, а й врятувати життя українським воїнам, які в цей час вели бойові дії на сході України.
Після часткового відновлення десантників від отриманих поранень, було ухвалено рішення провести спеціальну операцію по порятунку та евакуації.
В підготовці та проведенні спецоперації брали участь спецпризначенні ГУР МО, спецпідрозділ ВМС "Ангели" та Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Також успішну операцію прокоментував представник ДШВ з позивним «Чопа», якого вдалося врятувати з ТОТ.
У чому полягає унікальність спецоперації “Прапор”
Унікальною особливістю спецоперації стало те, що в її реалізації брав безпосередню участь громадянин РФ, військовослужбовець збройних сил ворога — Дмитро.
Його мобілізували в армію РФ, однак чоловік не бажав воювати проти України та українського народу.
Тому він звернувся в проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими «Хочу жить», що створений для добровільної здачі в полон військовослужбовців ЗС РФ.
Оперативниками ГУР МО, що займаються виведенням через лінію фронту росіян, які звертаються в проєкт «Хочу жить», було прийнято рішення залучити Дмитра до спецоперації з евакуації десантників.
Після цього виготовили фальшиві документи для десантників, що були доставлені Дмитру з території Росії; підготовлено маршрут пересування та паролі для проходження блок постів.
Дмитро дістав для десантників російську форму та спорядження, а також автомобіль, на якому вони пересувались тимчасово окупованими територіями.
Операція по евакуації завершилась успіхом, військовослужбовці ДШВ та Дмитро вийшли на позиції українських військ. Через декілька місяців після цього, оперативниками ГУР МО було проведено спецоперацію по евакуації сім’ї Дмитра з території Росії. Зараз вони всі перебувають в безпеці.
Андрій Юсов звертає увагу на те, що за період існування «Хочу жить» було подано 35 тисяч заявок.
Окрім того, понад 260 військових РФ різних звань вже успішно перейшли лінію фронту під захистом України.
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