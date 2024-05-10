ГУР попереджає українців про нову хвилю російських ІПСО

У ГУР МО повідомляють, що Росія найближчим часом планує провести масштабний вкид фейкових новин.

Росія намагається розколоти українське суспільство

Як йдеться у повідомленні ГУР, разом із загостренням обстановки на фронті противник посилює дестабілізаційні зусилля, спрямовані на розкол українського суспільства. Зокрема, може використовувати для цього масові заходи, куди вкидає власні провокації.

Військовими цілями противника є не лише військові об’єкти, а також цивільна інфраструктура: лікарні, вокзали, скупчення людей.

У ГУР зазначили, що спроби російських інформаційних кампаній з використанням політичних гасел, що роз’єднують суспільство. РФ створює ІПСО, які паразитують на справжніх проблемах, але чимало з них спричинені агресією путінської росії.

У цей важкий час є потреба дотримуватися внутрішньої єдності, підтримувати одне одного. Ворог уміє чудово маніпулювати почуттями та зневірою, емоціями та фактами, перемішує правду з брехнею – повідомили у ГУР. Поширити

Українські фахівці з інформаційних операцій роблять усе можливе для захисту нашого суспільства, проте потрібні й розуміння та допомога українського народу.

Як Кремль намагається посіяти розкол між регіонами України

Центр протидії дезінформації продовжує фіксувати прояви інформаційної кампанії Кремля, направленої на розкол українського суспільства.

Пропагандистські ресурси РФ наразі поширюють дезінформацію та маніпулятивні повідомлення, в яких просувається наратив, що буцімто Київ “нічого не робить для захисту Харкова та допомоги харків’янам”.

Мовляв, усі ресурси та системи ППО концентруються в Києві для підтримки “чиновників та олігархів”, тоді як Харків потерпає від обстрілів і нестачі електроенергії.