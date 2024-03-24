Путін запустив нову ІПСО проти України — The Hill
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін запустив нову ІПСО проти України — The Hill

Володимир Путін
Read in English
Джерело:  The Hill

Журналісти видання The Hill зазначають, що теракт у підмосковному ТЦ “Крокус Сіті Хол” вдарив по репутації кремлівського диктатора Володимира Путіна та російських спецслужбах. 

Як Путін намагається приховати провал за звинуваченнями у бік України

Він може використати це, щоб виправдати спроби мобілізувати більше військ для своєї війни там. ... Більшість фейкових новин звинувачували Україну, а також Америку та Британію у нападі на Москву, — йдеться у матеріалі видання.

Автори статті зазначають, що Путін — людина, яка любить перемоги — бажано режисерські  — "зафіксована перемога на виборах, а потім захоплюючий концерт, зворушлива промова до Дня перемоги, вісім голів у хокейній грі".

Кремль, без сумніву, використає атаку Москви як привід для подальшого закручування внутрішніх гайок. Деякі з її найвірніших лейтенантів закликали скасувати російський мораторій на смертну кару за тероризм. ... Спільноти мігрантів уже відчувають незручність, повідомляють про напади на мечеті та гуртожитки у великих містах Росії. Але звинувачення України та економічні ризики, пов’язані з погрозами трудовим мігрантам, мають пропагандистську цінність. Тож Кремль навряд чи буде систематично боротися зі своїми вразливими місцями в безпеці, — зазначають автори публікації.

Путін використовує теракт в Підмосков'ї для війни проти України

Головна редакторка BILD Маріон Хорн зазначила, що на тлі теракту у підмосковному ТЦ “Крокус Сіті Хол” жах, горе, співчуття є нормальними почуттями, однак кремлівський диктатор Володимир Путін прагне використати це все у власній злочинній війні проти України.

Головред видання зазначила, що Путін робить зброю з жертв і страждань їхніх родичів, щоб застосувати ще більше насильства в Україні та у своїй власній країні.

Путін був глибоко принижений терактом. Як це може бути, щоб у його імперії з "силовиками" терористи з автоматами могли вбити більше ніж 100 осіб у концертному залі та безперешкодно втекти? Той, хто хоче поговорити з Путіним про припинення вогню і "заморожування", має розуміти, що з людиною, яка вчинила насильство, важко говорити про відмову від насильства. Путін — державний терорист. Він навіть не соромиться брехати родичам жертв терору з метою своєї пропаганди, — зазначила Хорн.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Британії заявили про спроби Кремля спотворити обставини теракту у Підмосков'ї
Теракт у Крокус Сіті-Холі
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
США закликали РФ припинити звинувачувати Україну у причетності до теракту в Підмосков'ї
Камала Гарріс
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Чому спецслужби РФ не відреагували на загрозу теракту в Підмосков'ї — пояснення експертів
Теракт в Підмосков'ї

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?