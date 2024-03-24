Путін був глибоко принижений терактом. Як це може бути, щоб у його імперії з "силовиками" терористи з автоматами могли вбити більше ніж 100 осіб у концертному залі та безперешкодно втекти? Той, хто хоче поговорити з Путіним про припинення вогню і "заморожування", має розуміти, що з людиною, яка вчинила насильство, важко говорити про відмову від насильства. Путін — державний терорист. Він навіть не соромиться брехати родичам жертв терору з метою своєї пропаганди, — зазначила Хорн.