Журналісти видання The Hill зазначають, що теракт у підмосковному ТЦ “Крокус Сіті Хол” вдарив по репутації кремлівського диктатора Володимира Путіна та російських спецслужбах.
Як Путін намагається приховати провал за звинуваченнями у бік України
Автори статті зазначають, що Путін — людина, яка любить перемоги — бажано режисерські — "зафіксована перемога на виборах, а потім захоплюючий концерт, зворушлива промова до Дня перемоги, вісім голів у хокейній грі".
Путін використовує теракт в Підмосков'ї для війни проти України
Головна редакторка BILD Маріон Хорн зазначила, що на тлі теракту у підмосковному ТЦ “Крокус Сіті Хол” жах, горе, співчуття є нормальними почуттями, однак кремлівський диктатор Володимир Путін прагне використати це все у власній злочинній війні проти України.
Головред видання зазначила, що Путін робить зброю з жертв і страждань їхніх родичів, щоб застосувати ще більше насильства в Україні та у своїй власній країні.
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