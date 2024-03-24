Путин был глубоко унижен терактом. Как это может быть, чтобы в его империи с "силовиками" террористы с автоматами могли убить более 100 человек в концертном зале и беспрепятственно скрыться? Тот, кто хочет поговорить с Путиным о прекращении огня и "замораживании", должен понимать, что с человеком, совершившим насилие, трудно говорить об отказе от насилия. Путин — государственный террорист. Он даже не стесняется врать родственникам жертв террора в целях своей пропаганды, — отметила Хорн.