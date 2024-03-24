Путин запустил новую ИПСО против Украины — The Hill
Категория
Политика
Дата публикации

Путин запустил новую ИПСО против Украины — The Hill

Владимир Путин
Read in English
Читати українською
Источник:  The Hill

Журналисты издания The Hill отмечают, что теракт в подмосковном ТЦ Крокус Сити Холл ударил по репутации кремлевского диктатора Владимира Путина и российских спецслужбах.

Как Путин пытается скрыть провал по обвинениям в сторону Украины

Он может использовать это, чтобы оправдать попытки мобилизовать больше войск для своей войны там. …Большинство фейковых новостей обвиняли Украину, а также Америку и Британию в нападении на Москву, — говорится в материале издания.

Авторы статьи отмечают, что Путин — человек, любящий победы — желательно режиссерские — "зафиксирована победа на выборах, а затем увлекательный концерт, трогательная речь ко Дню победы, восемь голов в хоккейной игре".

Кремль, несомненно, использует атаку Москвы в качестве повода для дальнейшего закручивания внутренних гаек. Некоторые из самых верных лейтенантов призвали отменить русский мораторий на смертную казнь за терроризм. …Сообщества мигрантов уже испытывают неудобство, сообщают о нападениях на мечети и общежития в крупных городах России. Но обвинения Украины и экономические риски, связанные с угрозами трудовым мигрантам, имеют пропагандистскую ценность. Поэтому Кремль вряд ли будет систематически бороться со своими уязвимыми местами в безопасности, отмечают авторы публикации.

Путин использует теракт в Подмосковье для войны против Украины

Главная редактор BILD Марион Хорн отметила , что на фоне теракта в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл" ужас, горе, соболезнования являются нормальными чувствами, однако кремлевский диктатор Владимир Путин стремится использовать это в собственной преступной войне против Украины.

Главред издания отметила, что Путин делает оружие из жертв и страданий их родственников, чтобы применить еще большее насилие в Украине и в своей собственной стране.

Путин был глубоко унижен терактом. Как это может быть, чтобы в его империи с "силовиками" террористы с автоматами могли убить более 100 человек в концертном зале и беспрепятственно скрыться? Тот, кто хочет поговорить с Путиным о прекращении огня и "замораживании", должен понимать, что с человеком, совершившим насилие, трудно говорить об отказе от насилия. Путин — государственный террорист. Он даже не стесняется врать родственникам жертв террора в целях своей пропаганды, — отметила Хорн.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Британии заявили о попытках Кремля исказить обстоятельства теракта в Подмосковье
Теракт в Крокус Сити-Холле
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США призвали РФ прекратить обвинять Украину в причастности к теракту в Подмосковье
Камала Харрис
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Почему спецслужбы РФ не отреагировали на угрозу теракта в Подмосковье - объяснение экспертов
Теракт в Подмосковье

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?