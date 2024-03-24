Журналисты издания The Hill отмечают, что теракт в подмосковном ТЦ Крокус Сити Холл ударил по репутации кремлевского диктатора Владимира Путина и российских спецслужбах.
Как Путин пытается скрыть провал по обвинениям в сторону Украины
Авторы статьи отмечают, что Путин — человек, любящий победы — желательно режиссерские — "зафиксирована победа на выборах, а затем увлекательный концерт, трогательная речь ко Дню победы, восемь голов в хоккейной игре".
Путин использует теракт в Подмосковье для войны против Украины
Главная редактор BILD Марион Хорн отметила , что на фоне теракта в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл" ужас, горе, соболезнования являются нормальными чувствами, однако кремлевский диктатор Владимир Путин стремится использовать это в собственной преступной войне против Украины.
Главред издания отметила, что Путин делает оружие из жертв и страданий их родственников, чтобы применить еще большее насилие в Украине и в своей собственной стране.
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