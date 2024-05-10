В ГУР МО сообщают, что Россия в ближайшее время планирует провести масштабный вброс фейковых новостей.

Россия пытается расколоть украинское общество

Как говорится в сообщении ГУР, вместе с обострением обстановки на фронте противник усугубляет дестабилизационные усилия, направленные на раскол украинского общества. В частности, может использоваться для этого массовые меры, куда вбрасывает собственные провокации.

Военными целями противника являются не только военные объекты, но и гражданская инфраструктура: больницы, вокзалы, скопления людей.

В ГУР отметили, что попытки российских информационных кампаний с использованием разъединяющих общество политических лозунгов. РФ создает ИПСО, паразитирующие на настоящих проблемах, но многие из них вызваны агрессией путинской россии.

В это тяжелое время есть необходимость соблюдать внутреннее единство, поддерживать друг друга. Враг умеет прекрасно манипулировать чувствами и унынием, эмоциями и фактами, перемешивает правду с ложью – сообщили в ГУР. Поделиться

Украинские специалисты по информационным операциям делают все возможное для защиты нашего общества, однако нужны и понимание и помощь украинского народа.

Как Кремль пытается посеять раскол между регионами Украины

Центр противодействия дезинформации продолжает фиксировать проявления информационной кампании Кремля, направленной на раскол общества.

Пропагандистские ресурсы РФ сейчас распространяют дезинформацию и манипулятивные сообщения, в которых продвигается нарратив, что Киев "ничего не делает для защиты Харькова и помощи харьковчанам".

Мол, все ресурсы и системы ПВО концентрируются в Киеве для поддержки "чиновников и олигархов", тогда как Харьков страдает от обстрелов и нехватки электроэнергии.