ГУР предупреждает украинцев о новой волне российских ИПСО
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР предупреждает украинцев о новой волне российских ИПСО

ГУР
ГУР
Читати українською

В ГУР МО сообщают, что Россия в ближайшее время планирует провести масштабный вброс фейковых новостей.

Россия пытается расколоть украинское общество

Как говорится в сообщении ГУР, вместе с обострением обстановки на фронте противник усугубляет дестабилизационные усилия, направленные на раскол украинского общества. В частности, может использоваться для этого массовые меры, куда вбрасывает собственные провокации.

Военными целями противника являются не только военные объекты, но и гражданская инфраструктура: больницы, вокзалы, скопления людей.

В ГУР отметили, что попытки российских информационных кампаний с использованием разъединяющих общество политических лозунгов. РФ создает ИПСО, паразитирующие на настоящих проблемах, но многие из них вызваны агрессией путинской россии.

В это тяжелое время есть необходимость соблюдать внутреннее единство, поддерживать друг друга. Враг умеет прекрасно манипулировать чувствами и унынием, эмоциями и фактами, перемешивает правду с ложью – сообщили в ГУР.

Украинские специалисты по информационным операциям делают все возможное для защиты нашего общества, однако нужны и понимание и помощь украинского народа.

Как Кремль пытается посеять раскол между регионами Украины

Центр противодействия дезинформации продолжает фиксировать проявления информационной кампании Кремля, направленной на раскол общества.

Пропагандистские ресурсы РФ сейчас распространяют дезинформацию и манипулятивные сообщения, в которых продвигается нарратив, что Киев "ничего не делает для защиты Харькова и помощи харьковчанам".

Мол, все ресурсы и системы ПВО концентрируются в Киеве для поддержки "чиновников и олигархов", тогда как Харьков страдает от обстрелов и нехватки электроэнергии.

Также ru-пропаганда распространяет манипуляции относительно якобы "несправедливого распределения гуманитарной помощи между регионами" и фейки об отсутствии выплат мобилизованным.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин запустил новую ИПСО против Украины — The Hill
Владимир Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Подготовка РФ к наступлению на Харьков является частью масштабной ИПСО против Украины — ЦПД
ЦПД
рф
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ запустила новую ИПСО с целью срыва мобилизации в Украине - ГУР
Задержание уклонистов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?