В ГУР МО сообщают, что Россия в ближайшее время планирует провести масштабный вброс фейковых новостей.
Россия пытается расколоть украинское общество
Как говорится в сообщении ГУР, вместе с обострением обстановки на фронте противник усугубляет дестабилизационные усилия, направленные на раскол украинского общества. В частности, может использоваться для этого массовые меры, куда вбрасывает собственные провокации.
Военными целями противника являются не только военные объекты, но и гражданская инфраструктура: больницы, вокзалы, скопления людей.
В ГУР отметили, что попытки российских информационных кампаний с использованием разъединяющих общество политических лозунгов. РФ создает ИПСО, паразитирующие на настоящих проблемах, но многие из них вызваны агрессией путинской россии.
Украинские специалисты по информационным операциям делают все возможное для защиты нашего общества, однако нужны и понимание и помощь украинского народа.
Как Кремль пытается посеять раскол между регионами Украины
Центр противодействия дезинформации продолжает фиксировать проявления информационной кампании Кремля, направленной на раскол общества.
Пропагандистские ресурсы РФ сейчас распространяют дезинформацию и манипулятивные сообщения, в которых продвигается нарратив, что Киев "ничего не делает для защиты Харькова и помощи харьковчанам".
Мол, все ресурсы и системы ПВО концентрируются в Киеве для поддержки "чиновников и олигархов", тогда как Харьков страдает от обстрелов и нехватки электроэнергии.
Также ru-пропаганда распространяет манипуляции относительно якобы "несправедливого распределения гуманитарной помощи между регионами" и фейки об отсутствии выплат мобилизованным.
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