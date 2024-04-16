РФ запустила новую ИПСО с целью срыва мобилизации в Украине - ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

РФ запустила новую ИПСО с целью срыва мобилизации в Украине - ГУР

Задержание уклонистов
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Источник:  online.ua

В Главном управлении разведки Минобороны заявили о новой кремлевской ИПСО, направленной на срыв мобилизации в Украине.

Как Россия пытается сорвать мобилизацию в Украине

В последнее время в ТикТок и других соцсетях один за другим появляются ролики, на которых якобы украинские мужчины снимают себя на видео за границей на отдыхе и называют себя "уклончанами". Подобный контент быстро набирает просмотры и комментарии аудитории — одобрительные и критические, но дискуссии под этими видео только продвигают их в тренды, — отмечают представители ГУР.

В ведомстве добавили, что для этих роликов кремлевские пропагандисты даже создали "народные" песни, в которых подчеркиваются якобы восхваление "уклончан".

В ГУР обращают внимание на почти одновременное появление многочисленных видеороликов с песнями "героизирующих" мужчин, которые отказываются стать в защиту собственной страны.

Что указывает на новую ИПСО Кремля с целью срыва мобилизации в Украине

Представители военной разведки отмечают, что анонимность лиц и продвижение этих роликов организованными группами ботов свидетельствует о целенаправленной ИПСО Кремля с целью срыва мобилизационного процесса в Украине.

Указанная ИПСО — классическая технология раскола общества, когда с одной стороны есть "оборонцы", а есть "уклоняющие". Цель таких действий врага — сорвать мобилизацию, увеличить напряжение в обществе из-за внутреннего противостояния, — объясняют в ГУР.

В ведомстве подчеркнули, что Россия не оставляет попыток взорвать украинское общество изнутри, дискредитировать образ Защитников и Защитниц Украины, применяя для этого любые методы.

Призываем всех критически относиться к поступающей из анонимных источников информации и всегда помнить, что возможностью жить и в частности потреблять разнообразный контент в соцсетях мы обязаны только защитникам Украины, — отмечают в ГУР.

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