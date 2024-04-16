В Главном управлении разведки Минобороны заявили о новой кремлевской ИПСО, направленной на срыв мобилизации в Украине.
Как Россия пытается сорвать мобилизацию в Украине
В ведомстве добавили, что для этих роликов кремлевские пропагандисты даже создали "народные" песни, в которых подчеркиваются якобы восхваление "уклончан".
В ГУР обращают внимание на почти одновременное появление многочисленных видеороликов с песнями "героизирующих" мужчин, которые отказываются стать в защиту собственной страны.
Что указывает на новую ИПСО Кремля с целью срыва мобилизации в Украине
Представители военной разведки отмечают, что анонимность лиц и продвижение этих роликов организованными группами ботов свидетельствует о целенаправленной ИПСО Кремля с целью срыва мобилизационного процесса в Украине.
В ведомстве подчеркнули, что Россия не оставляет попыток взорвать украинское общество изнутри, дискредитировать образ Защитников и Защитниц Украины, применяя для этого любые методы.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-