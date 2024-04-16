У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили про нову кремлівську ІПСО, спрямовану на зрив мобілізації в Україні.
Як Росія намагається зірвати мобілізацію в Україні
У відомстві додали, що для цих роликів кремлівські пропагандисти навіть створили "народні" пісні, у яких підкреслюються нібито вихваляння “ухилянтів”.
У ГУР звертають увагу на майже одночасну появу численних відеороликів із піснями що "героїзують" чоловіків, які відмовляються стати на захист власної країни.
Що вказує на нову ІПСО Кремля із метою зриву мобілізації в Україні
Представники військової розвідки зазначають, що анонімність осіб та просування цих роликів організованими групами ботів свідчить про цілеспрямовану ІПСО Кремля із метою зриву мобілізаційного процесу в Україні.
У відомстві підкреслили, що Росія не полишає спроб підірвати українське суспільство зсередини, дискредитувати образ Захисників і Захисниць України, застосовуючи для цього будь-які методи.
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