У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили про нову кремлівську ІПСО, спрямовану на зрив мобілізації в Україні.

Як Росія намагається зірвати мобілізацію в Україні

Останнім часом у ТікТок та інших соцмережах один за одним з’являються ролики, на яких нібито українські чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе "ухилянтами". Подібний контент швидко набирає перегляди та коментарі аудиторії — схвальні та критичні, але дискусії під цими відео тільки просувають їх у тренди, — зазначають представники ГУР. Поширити

У відомстві додали, що для цих роликів кремлівські пропагандисти навіть створили "народні" пісні, у яких підкреслюються нібито вихваляння “ухилянтів”.

У ГУР звертають увагу на майже одночасну появу численних відеороликів із піснями що "героїзують" чоловіків, які відмовляються стати на захист власної країни.

Що вказує на нову ІПСО Кремля із метою зриву мобілізації в Україні

Представники військової розвідки зазначають, що анонімність осіб та просування цих роликів організованими групами ботів свідчить про цілеспрямовану ІПСО Кремля із метою зриву мобілізаційного процесу в Україні.

Вказана ІПСО — класична технологія розколу суспільства, коли з одного боку є "оборонці", а є "ухилянти". Мета таких дій ворога — зірвати мобілізацію, збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє протистояння, — пояснюють у ГУР. Поширити

У відомстві підкреслили, що Росія не полишає спроб підірвати українське суспільство зсередини, дискредитувати образ Захисників і Захисниць України, застосовуючи для цього будь-які методи.