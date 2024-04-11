За словами спікера Міноборони Дмитра Лазуткіна, військовозобов'язані українці під час перебування на вулиці повинні мати при собі документи та оновити інформацію в ТЦК.
Що зміниться після ухвалення закону про мобілізацію в Україні
Лазуткін підкреслив, що після набуття чинності закону про мобілізацію військовозобов’язані повинні будуть мати при собі документ військового обліку.
Це, зокрема, поширюється на чоловіків віком від 25 до 60 років.
Працівники ТЦК зможуть перевіряти відповідні документи.
Також це зможуть робити представники поліції та прикордонної служби.
Лазуткін підкреслив, що у військовозобов’язаних буде 60 днів для оновлення інформації про себе у ТЦК.
Він також порадив чоловікам та жінкам дбати про власну фізичну форму, проходити курси тактичної медицини і переглядати вакансії на відповідних джерелах стосовно рекрутингу до лав ЗСУ.
Що Зеленський каже про схвалення закону про мобілізацію
За його словами, наразі російська пропаганда поширює велику кількість фейків про нібито зрив мобілізаційного процесу в Україні.
Також глава держави прокоментував сьогоднішнє ухвалення у Верховній Раді одного з законів щодо змін до мобілізації.
Він зазначив, що у новому законі зафіксовані певні зміни до деяких норм, які допоможуть військовому керівництву.
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