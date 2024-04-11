За словами спікера Міноборони Дмитра Лазуткіна, військовозобов'язані українці під час перебування на вулиці повинні мати при собі документи та оновити інформацію в ТЦК.

Що зміниться після ухвалення закону про мобілізацію в Україні

Лазуткін підкреслив, що після набуття чинності закону про мобілізацію військовозобов’язані повинні будуть мати при собі документ військового обліку.

Це, зокрема, поширюється на чоловіків віком від 25 до 60 років.

Працівники ТЦК зможуть перевіряти відповідні документи.

Також це зможуть робити представники поліції та прикордонної служби.

Лазуткін підкреслив, що у військовозобов’язаних буде 60 днів для оновлення інформації про себе у ТЦК.

Окрім цього буде введено електронний кабінет і також там можна буде оновлювати дистанційно свої дані. Якщо ви одружилися, якщо у вас народилися діти, якщо ви змінили місце проживання, це можна буде завантажити завдяки цьому електронному кабінету. Реєстрація в ньому добровільна і не є обов'язковою, — пояснює спікер Міноборони. Поширити

Він також порадив чоловікам та жінкам дбати про власну фізичну форму, проходити курси тактичної медицини і переглядати вакансії на відповідних джерелах стосовно рекрутингу до лав ЗСУ.

Що Зеленський каже про схвалення закону про мобілізацію

По-перше, хотів би, щоби усі розуміли: у нас війна. І початок війни — це воєнний стан. Із запровадженням воєнного стану впроваджується мобілізація. Мобілізація йде, і згідно термінів відповідного законодавства, продовжувалась кожні три місяці українським парламентом. Постійно з початку війни. Нічого нового не існує, — підкреслив глава держави. Поширити

За його словами, наразі російська пропаганда поширює велику кількість фейків про нібито зрив мобілізаційного процесу в Україні.

Зверніть увагу на факти: мобілізація постійно йде як це і повинно бути згідно законодавства у воєнний час під час війни, — зазначив Зеленський. Поширити

Також глава держави прокоментував сьогоднішнє ухвалення у Верховній Раді одного з законів щодо змін до мобілізації.

На запит наших військ і військового керівництва є деякі зміни в мобілізації. І згідно цієї мобілізації є посилення контролю щодо ухилянтів. Але хочу вам сказати, будь-яка людина, і навіть без цього закону, яка порушувала закон мобілізації і має мобілізаційний вік, і вона була ухилянтом або ще робила щось поза законом, вона і так порушувала те чи інше чинне законодавство, — наголошує Зеленський. Поширити

Він зазначив, що у новому законі зафіксовані певні зміни до деяких норм, які допоможуть військовому керівництву.