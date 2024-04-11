По словам спикера Минобороны Дмитрия Лазуткина, военнообязанные украинцы во время пребывания на улице должны иметь при себе документы и обновить информацию в ТЦК.
Что изменится после принятия закона о мобилизации в Украине
Лазуткин подчеркнул, что после вступления закона в силу мобилизации военнообязанные должны будут иметь при себе документ военного учета.
Это, в частности, распространяется на мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.
Сотрудники ТЦК смогут проверять соответствующие документы.
Также это смогут делать представители полиции и пограничной службы.
Лазуткин подчеркнул, что у военнообязанных будет 60 дней для обновления информации о себе в ТЦК.
Он также посоветовал мужчинам и женщинам заботиться о собственной физической форме, проходить курсы тактической медицины и просматривать вакансии на соответствующих источниках по рекрутингу в ряды ВСУ.
Что Зеленский говорит об одобрении закона о мобилизации
По его словам, российская пропаганда распространяет большое количество фейков о якобы срыве мобилизационного процесса в Украине.
Также глава государства прокомментировал сегодняшнее принятие в Верховной Раде одного из законов об изменениях в мобилизации.
Он отметил, что в новом законе зафиксированы определенные изменения некоторых норм, которые помогут военному руководству.
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