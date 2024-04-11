Чего ждать украинцам после одобрения закона о мобилизации - объяснение Минообороны
Категория
Украина
Дата публикации

Чего ждать украинцам после одобрения закона о мобилизации - объяснение Минообороны

Военные ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам спикера Минобороны Дмитрия Лазуткина, военнообязанные украинцы во время пребывания на улице должны иметь при себе документы и обновить информацию в ТЦК.

Что изменится после принятия закона о мобилизации в Украине

Лазуткин подчеркнул, что после вступления закона в силу мобилизации военнообязанные должны будут иметь при себе документ военного учета.

Это, в частности, распространяется на мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.

Сотрудники ТЦК смогут проверять соответствующие документы.

Также это смогут делать представители полиции и пограничной службы.

Лазуткин подчеркнул, что у военнообязанных будет 60 дней для обновления информации о себе в ТЦК.

Кроме этого будет введен электронный кабинет и там можно будет обновлять дистанционно свои данные. Если вы поженились, если у вас родились дети, если вы сменили место жительства, это можно будет скачать благодаря этому электронному кабинету. Регистрация в нем добровольная и не обязательна, — объясняет спикер Минобороны.

Он также посоветовал мужчинам и женщинам заботиться о собственной физической форме, проходить курсы тактической медицины и просматривать вакансии на соответствующих источниках по рекрутингу в ряды ВСУ.

Что Зеленский говорит об одобрении закона о мобилизации

Во-первых, хотел бы, чтобы все понимали: у нас война. И начало войны — это военное положение. С введением военного положения внедряется мобилизация. Мобилизация идет, и согласно срокам соответствующего законодательства, продолжалась каждые три месяца украинским парламентом. Постоянно с начала войны. Ничего нового не существует, — подчеркнул глава государства.

По его словам, российская пропаганда распространяет большое количество фейков о якобы срыве мобилизационного процесса в Украине.

Обратите внимание на факты: мобилизация постоянно идет как это и должно быть согласно законодательству в военное время во время войны, отметил Зеленский.

Также глава государства прокомментировал сегодняшнее принятие в Верховной Раде одного из законов об изменениях в мобилизации.

По запросу наших войск и военного руководства есть некоторые изменения в мобилизации. И согласно этой мобилизации есть усиление контроля уклоняющихся. Но хочу вам сказать, любой человек, и даже без этого закона, который нарушал закон мобилизации и имеет мобилизационный возраст, и был уклоняющимся или еще делал что-то вне закона, он и так нарушал то или иное действующее законодательство, — отмечает Зеленский.

Он отметил, что в новом законе зафиксированы определенные изменения некоторых норм, которые помогут военному руководству.

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