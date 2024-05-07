Головне управління розвідки Міноборони України показало, як підрозділ активних дій ГУР МО KRAKEN стоїть на захисті Часового Яру на Донеччині.

Підрозділ ГУР KRAKEN захищає Часів Яр

Як повідомляють в ГУР, KRAKEN вже місяць захищає Часів Яр, що став одним з символів відваги та стійкості української армії.

Бійці героїчно тримають оборону, щоденно знищують численного противника, палять ворожу броньовану техніку і беруть полонених. Поширити

Зазначається, що російські війська намагаються просуватися з різних напрямків, проте завдяки злагодженій роботі підрозділу KRAKEN , жодного окупанта в місті наразі немає.

Звичайна робота сучасних Героїв, — описують свою роботу в KRAKEN. Поширити

На відео можна побачити кадри евакуації полонених, вигляд Часового Яру з дрона, кадри боїв у місті, знищення техніки росіян.

Кулеметник "Людоїд" розповів про таємні спецоперації ГУР

В ексклюзивному інтерв'ю online.ua Андрій "Людоїд" Лімонтов, військовослужбовець спецпідрозділу “Шаман” Головного управління розвідки Міноборони України розповів про події з “нуля” та секрети розвідників на фронті.

Чим більш зухвалий маневр, тим менше ворог на нього очікує. Бували такі ситуації, що полонених брали без жодного пострілу. Поширити

"Людоїд" розповів, що багато хто думає, наприклад, що розвідники — це такі люди, які зайшли, десь погуляли і вийшли.