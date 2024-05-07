Головне управління розвідки Міноборони України показало, як підрозділ активних дій ГУР МО KRAKEN стоїть на захисті Часового Яру на Донеччині.
Підрозділ ГУР KRAKEN захищає Часів Яр
Як повідомляють в ГУР, KRAKEN вже місяць захищає Часів Яр, що став одним з символів відваги та стійкості української армії.
Зазначається, що російські війська намагаються просуватися з різних напрямків, проте завдяки злагодженій роботі підрозділу KRAKEN , жодного окупанта в місті наразі немає.
На відео можна побачити кадри евакуації полонених, вигляд Часового Яру з дрона, кадри боїв у місті, знищення техніки росіян.
Кулеметник "Людоїд" розповів про таємні спецоперації ГУР
В ексклюзивному інтерв'ю online.ua Андрій "Людоїд" Лімонтов, військовослужбовець спецпідрозділу “Шаман” Головного управління розвідки Міноборони України розповів про події з “нуля” та секрети розвідників на фронті.
"Людоїд" розповів, що багато хто думає, наприклад, що розвідники — це такі люди, які зайшли, десь погуляли і вийшли.
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