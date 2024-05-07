В ГУР показали оборону Часового Яра подразделением KRAKEN — видео
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР показали оборону Часового Яра подразделением KRAKEN — видео

ГУР
Часов Яр
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Главное управление разведки Минобороны Украины показало, как подразделение активных действий ГУР МО KRAKEN стоит на защите Часового Яра в Донецкой области.

Подразделение ГУР KRAKEN защищает Часов Яр

Как сообщают в ГУР, KRAKEN уже месяц защищает Часов Яр, который стал одним из символов отваги и стойкости украинской армии.

Бойцы героически держат оборону, ежедневно уничтожают многочисленного противника, жгут вражескую бронированную технику и берут пленных.

Отмечается, что российские войска пытаются продвигаться по разным направлениям, однако благодаря слаженной работе подразделения KRAKEN ни одного оккупанта в городе пока нет.

Обычная работа современных Героев, — описывают свою работу в KRAKEN.

На видео можно увидеть кадры эвакуации пленных, вид Часового Яра из дрона, кадры боев в городе, уничтожение техники россиян.

Пулеметчик "Людоед" рассказал о тайных спецоперациях ГУР

В эксклюзивном интервью online.ua Андрей "Людоед" Лимонтов, военнослужащий спецподразделения "Шаман" Главного управления разведки Минобороны Украины рассказал о событиях с "нуля" и секретах разведчиков на фронте.

Чем более дерзок маневр, тем меньше враг его ожидает. Бывали такие ситуации, что пленных брали без всякого выстрела.

"Людоед" рассказал, что многие думают, например, что разведчики — это такие люди, которые зашли, где-то погуляли и вышли.

Бывают такие операции, что разведчики заходят первыми. Вероятность вернуться не очень высока, потому что твоих сил там нет.

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