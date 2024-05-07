Главное управление разведки Минобороны Украины показало, как подразделение активных действий ГУР МО KRAKEN стоит на защите Часового Яра в Донецкой области.

Подразделение ГУР KRAKEN защищает Часов Яр

Как сообщают в ГУР, KRAKEN уже месяц защищает Часов Яр, который стал одним из символов отваги и стойкости украинской армии.

Бойцы героически держат оборону, ежедневно уничтожают многочисленного противника, жгут вражескую бронированную технику и берут пленных. Поделиться

Отмечается, что российские войска пытаются продвигаться по разным направлениям, однако благодаря слаженной работе подразделения KRAKEN ни одного оккупанта в городе пока нет.

Обычная работа современных Героев, — описывают свою работу в KRAKEN. Поделиться

На видео можно увидеть кадры эвакуации пленных, вид Часового Яра из дрона, кадры боев в городе, уничтожение техники россиян.

Пулеметчик "Людоед" рассказал о тайных спецоперациях ГУР

В эксклюзивном интервью online.ua Андрей "Людоед" Лимонтов, военнослужащий спецподразделения "Шаман" Главного управления разведки Минобороны Украины рассказал о событиях с "нуля" и секретах разведчиков на фронте.

Чем более дерзок маневр, тем меньше враг его ожидает. Бывали такие ситуации, что пленных брали без всякого выстрела. Поделиться

"Людоед" рассказал, что многие думают, например, что разведчики — это такие люди, которые зашли, где-то погуляли и вышли.