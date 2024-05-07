Главное управление разведки Минобороны Украины показало, как подразделение активных действий ГУР МО KRAKEN стоит на защите Часового Яра в Донецкой области.
Подразделение ГУР KRAKEN защищает Часов Яр
Как сообщают в ГУР, KRAKEN уже месяц защищает Часов Яр, который стал одним из символов отваги и стойкости украинской армии.
Отмечается, что российские войска пытаются продвигаться по разным направлениям, однако благодаря слаженной работе подразделения KRAKEN ни одного оккупанта в городе пока нет.
На видео можно увидеть кадры эвакуации пленных, вид Часового Яра из дрона, кадры боев в городе, уничтожение техники россиян.
Пулеметчик "Людоед" рассказал о тайных спецоперациях ГУР
В эксклюзивном интервью online.ua Андрей "Людоед" Лимонтов, военнослужащий спецподразделения "Шаман" Главного управления разведки Минобороны Украины рассказал о событиях с "нуля" и секретах разведчиков на фронте.
"Людоед" рассказал, что многие думают, например, что разведчики — это такие люди, которые зашли, где-то погуляли и вышли.
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