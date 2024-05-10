Спецоперация «Прапор». Как ГУР, ДШВ и ВМС вывели украинских воинов с ВОТ
Категория
Украина
Дата публикации

Спецоперация «Прапор». Как ГУР, ДШВ и ВМС вывели украинских воинов с ВОТ

брифинг ГУР
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Источник:  online.ua

Главное управление разведки МОУ впервые раскрыло неизвестные ранее подробности спецоперации «Прапор», которая была совместной миссией ГУР, ДШУ и ВМС по эвакуации военнослужащих десантно-штурмовых войск с временно оккупированной территории Украины.

Как удалось спасти украинских воинов с ВОТ

Основная часть спецоперации проходила в 2023 году и закончилась успешным выводом на подконтрольные Украине территории двух военнослужащих ДШВ, получивших тяжелые ранения в боях в Луганской области. Они почти 1,5 года находились на нелегальном положении в тылу врага.

Благодаря поддержке местного населения, что обеспечило десантникам убежище в собственных домах, медицинскую помощь, еду и связь, защитники Украины смогли восстановить свои силы для дальнейшего перехода через линию фронта.

Фото: online.ua

Десантники с самого начала находились на связи с Силами обороны Украины и передавали координаты местоположений противника на оккупированных территориях и важную информацию, позволившую не только уничтожить значительные силы оккупантов, но и спасти жизнь украинским воинам, которые в это время вели боевые действия на востоке Украины.

После частичного восстановления десантников от полученных ранений было принято решение провести специальную операцию по спасению и эвакуации.

В подготовке и проведении спецоперации принимали участие бойцы ГУР МО, спецподразделение ВМС "Ангелы" и Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Да, это Луганщина, и реализация операции происходила с помощью документов, угона автомобиля армии РФ, пересечения 18 блокпостов с 2 военными ДШВ в формах армии захватчика. Все это через минные поля, движения через линию столкновения, и наконец ребята здесь и продолжают службу.

Андрей Юсов

Андрей Юсов

Представитель ГУР МОУ

Также успешную операцию прокомментировал представитель ДШВ с позывным «Чопа», которого удалось спасти из ВОТ.

Спасибо за операцию всем, кто помогал во время операции и тем, кто помогал на оккупированных территориях. Это знак того, что Украину там ждут. Мы прятались как гражданские, были в больнице — мне люди помогали. Наши люди помогали мне и с лечением и с питанием. Я видел этих людей впервые, но они нас не бросили, — рассказал спасенный боец.

В чем заключается уникальность спецоперации "Прапор"

Уникальной особенностью спецоперации стало то, что в ее реализации принимал непосредственное участие гражданин РФ, военнослужащий вооруженных сил врага Дмитрий.

Его мобилизовали в армию РФ, однако мужчина не хотел воевать против Украины и украинского народа.

Поэтому он обратился в проект Координационного штаба по обращению с военнопленными «Хочу жить», созданный для добровольной сдачи в плен военнослужащих ВС РФ.

Фото: online.ua

Оперативниками ГУР МО, занимающимися выводом через линию фронта россиян, обращающихся в проект «Хочу жить», было принято решение привлечь Дмитрия к спецоперации по эвакуации десантников.

После этого изготовили фальшивые документы для десантников, доставили их Дмитрию с территории России; был подготовлен маршрут передвижения и пароли для прохождения блокпостов.

Дмитрий получил для десантников российскую форму и снаряжение, а также автомобиль, на котором они передвигались временно оккупированными территориями.

Операция по эвакуации завершилась успехом, военнослужащие ДШВ и Дмитрий вышли на позиции украинских войск. Через несколько месяцев после этого оперативниками ГУР МО была проведена спецоперация по эвакуации семьи Дмитрия с территории России. Сейчас они все находятся в безопасности.

Фото: online.ua

Спасибо Украине, что дали мне возможность воевать против Путина, против этого режима и стать на сторону добра. Проект Хочу жить на слуху в армии РФ, но многие боятся, ведь есть много ботов и фейков. Я и сам не сразу нашел. Поскольку на оккупированных территориях Интернета нет, там с этим проблема. И потому, когда у тебя на 5 минут появился интернет, ты первый бот находишь и пишешь — через пару часов за тобой приезжает уже ФСБ. Поэтому клонов очень много, — рассказывает бывший солдат РФ Дмитрий и призывает российских окупантов, которые хочу сдаться в плен, искать официальный аккаунт проекта “Хочу жить”.

Андрей Юсов обращает внимание на то, что за период существования “Хочу жить” было подано 35 тысяч заявок.

Кроме того, более 260 военных РФ разных званий уже успешно перешли линию фронта под защитой Украины.

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