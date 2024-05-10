Спецоперация «Прапор». Как ГУР, ДШВ и ВМС вывели украинских воинов с ВОТ

Главное управление разведки МОУ впервые раскрыло неизвестные ранее подробности спецоперации «Прапор», которая была совместной миссией ГУР, ДШУ и ВМС по эвакуации военнослужащих десантно-штурмовых войск с временно оккупированной территории Украины.

Как удалось спасти украинских воинов с ВОТ

Основная часть спецоперации проходила в 2023 году и закончилась успешным выводом на подконтрольные Украине территории двух военнослужащих ДШВ, получивших тяжелые ранения в боях в Луганской области. Они почти 1,5 года находились на нелегальном положении в тылу врага.

Благодаря поддержке местного населения, что обеспечило десантникам убежище в собственных домах, медицинскую помощь, еду и связь, защитники Украины смогли восстановить свои силы для дальнейшего перехода через линию фронта.

Фото: online.ua

Десантники с самого начала находились на связи с Силами обороны Украины и передавали координаты местоположений противника на оккупированных территориях и важную информацию, позволившую не только уничтожить значительные силы оккупантов, но и спасти жизнь украинским воинам, которые в это время вели боевые действия на востоке Украины.

После частичного восстановления десантников от полученных ранений было принято решение провести специальную операцию по спасению и эвакуации.

В подготовке и проведении спецоперации принимали участие бойцы ГУР МО, спецподразделение ВМС "Ангелы" и Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Да, это Луганщина, и реализация операции происходила с помощью документов, угона автомобиля армии РФ, пересечения 18 блокпостов с 2 военными ДШВ в формах армии захватчика. Все это через минные поля, движения через линию столкновения, и наконец ребята здесь и продолжают службу. Андрей Юсов Представитель ГУР МОУ

Также успешную операцию прокомментировал представитель ДШВ с позывным «Чопа», которого удалось спасти из ВОТ.

Спасибо за операцию всем, кто помогал во время операции и тем, кто помогал на оккупированных территориях. Это знак того, что Украину там ждут. Мы прятались как гражданские, были в больнице — мне люди помогали. Наши люди помогали мне и с лечением и с питанием. Я видел этих людей впервые, но они нас не бросили, — рассказал спасенный боец. Поделиться

В чем заключается уникальность спецоперации "Прапор"

Уникальной особенностью спецоперации стало то, что в ее реализации принимал непосредственное участие гражданин РФ, военнослужащий вооруженных сил врага Дмитрий.

Его мобилизовали в армию РФ, однако мужчина не хотел воевать против Украины и украинского народа.

Поэтому он обратился в проект Координационного штаба по обращению с военнопленными «Хочу жить», созданный для добровольной сдачи в плен военнослужащих ВС РФ.

Фото: online.ua

Оперативниками ГУР МО, занимающимися выводом через линию фронта россиян, обращающихся в проект «Хочу жить», было принято решение привлечь Дмитрия к спецоперации по эвакуации десантников.

После этого изготовили фальшивые документы для десантников, доставили их Дмитрию с территории России; был подготовлен маршрут передвижения и пароли для прохождения блокпостов.

Дмитрий получил для десантников российскую форму и снаряжение, а также автомобиль, на котором они передвигались временно оккупированными территориями.

Операция по эвакуации завершилась успехом, военнослужащие ДШВ и Дмитрий вышли на позиции украинских войск. Через несколько месяцев после этого оперативниками ГУР МО была проведена спецоперация по эвакуации семьи Дмитрия с территории России. Сейчас они все находятся в безопасности.

Фото: online.ua

Спасибо Украине, что дали мне возможность воевать против Путина, против этого режима и стать на сторону добра. Проект Хочу жить на слуху в армии РФ, но многие боятся, ведь есть много ботов и фейков. Я и сам не сразу нашел. Поскольку на оккупированных территориях Интернета нет, там с этим проблема. И потому, когда у тебя на 5 минут появился интернет, ты первый бот находишь и пишешь — через пару часов за тобой приезжает уже ФСБ. Поэтому клонов очень много, — рассказывает бывший солдат РФ Дмитрий и призывает российских окупантов, которые хочу сдаться в плен, искать официальный аккаунт проекта “Хочу жить”. Поделиться

Андрей Юсов обращает внимание на то, что за период существования “Хочу жить” было подано 35 тысяч заявок.