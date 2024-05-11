ГУР ідентифікувало офіцерів РФ, які обстрілюють "Кинджалами" Україну — перелік
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР ідентифікувало офіцерів РФ, які обстрілюють "Кинджалами" Україну — перелік

ГУР
гур

Українська розвідка ідентифікувала 29 осіб командного, льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил РФ.

ГУР ідентифікувало воєнних злочинців РФ

Як повідомили в розвідці, ідентифіковано сім офіцерів з числа технічного персоналу полку.

  44 оап ОсП (в/ч 83122) сформовано 01 грудня 2021 року. Місце постійної дислокації: аеродром “Cаваслєйка” нижньогородської області РФ.

Полк має двохескадрильну структуру, штатно до 24 літаків ―  винищувачів-перехоплювачів дальньої дії МіГ-31К, — повідомило ГУР.

Також встановлено також і бортові номери літаків МіГ-31К зі складу полку: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF-20867, RF-20883.

 Озброєння: авіаційно-ракетний комплекс Х-47М2 “кинджал” (бойова частина 500 кг, можливе ядерне озброєння); призначення — нанесення максимально швидких ударів на дистанції до 2000 км.

 У розвідці уточнюють, що гіперзвукова швидкість польоту ракети на кінцевій ділянці досягається за рахунок розгону літака-носія до надзвукових параметрів (тобто МіГ-31К виконує роль “першого ступеню”).

 Зі списком ідентифікованих російських воєнних злочинців можна ознайомитись за посиланням.

 Скільки ракет "Кинджал" залишилось на озброєнні у Росії

Зазначається, що до цього переліку входять і 6 "Кинджалів", якими російські окупанти атакували Україну 11 квітня. Проте точний підрахунок таких аеробалістичних ракет, які були застосовані по території нашої країни, ведуть Повітряні сили ЗСУ.

Водночас командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук в другу річницю повномасштабного вторгнення РФ заявляв, що українські бійці за весь час великої війни збили 25 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Своєю чергою Андрій Черняк повідомив, що станом на початок квітня Росія може мати на озброєнні близько 80 "Кинджалів". За його словами, кожного місяця росіяни виготовляють декілька одиниць такого типу ракет. 

У середньому 4-5 ракет на місяць, — зазначав представник ГУР.

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