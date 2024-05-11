ГУР идентифицировало офицеров РФ, обстреливающих "Кинжалами" Украину — перечень

Украинская разведка идентифицировала 29 человек командного, лётного и технического состава 44-го отдельного авиационного полка особого назначения дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил РФ.

ГУР идентифицировало военных преступников РФ

Как сообщили в разведке, идентифицированы семь офицеров из числа технического персонала полка.

44 оап ОСП (в/ч 83122) сформировано 01 декабря 2021 года. Место постоянной дислокации: аэродром "Cаваслейка" нижегородской области РФ.

Полк имеет двухэскадрильную структуру, штатно до 24 самолетов — истребителей-перехватчиков дальнего действия МиГ-31К, — сообщило ГУР. Поделиться

Также установлены также и бортовые номера самолетов МиГ-31К из состава полка: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF-20867, RF-20883.

Вооружение: авиационно-ракетный комплекс Х-47М2 "кинджал" (боевая часть 500 кг, возможное ядерное вооружение); назначение — нанесение максимально быстрых ударов на дистанции до 2000 км.

В разведке уточняют, что гиперзвуковая скорость полета ракеты на конечном участке достигается за счет разгона самолета-носителя до сверхзвуковых параметров (т.е. МиГ-31К выполняет роль первой степени).

Со списком идентифицированных российских военных преступников можно ознакомиться по ссылке.

Сколько ракет "Кинжал" осталось на вооружении в России

Отмечается, что в этот перечень входят и 6 "Кинжалов", которыми российские оккупанты атаковали Украину 11 апреля. Однако точный подсчет таких аэробалистических ракет, примененных по территории нашей страны, ведут Воздушные силы ВСУ.

В то же время командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ заявлял, что украинские бойцы за все время большой войны сбили 25 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

В свою очередь Андрей Черняк сообщил, что по состоянию на начало апреля Россия может иметь на вооружении около 80 "Кинжалов". По его словам, каждый месяц россияне производят несколько единиц такого типа ракет.