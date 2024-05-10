Плацдарм у Кринках. Як ГУР, ССО і ТрО змогли провести унікальну операцію

У серпні 2023 року українські сили змогли реалізувати надскладну операцію з висадки на лівому березі Дніпра та створення плацдарму поблизу села Кринки. Командир спецпідрозділу ГУР МО України Шаман і командир зведеної тактичної групи ССО ЗСУ Бобер вперше розкрили невідомі раніше деталі небезпечної місії.

ГУР, ССО і ТрО вдалося зачепитися за лівий берег Дніпра

За словами українських бійців, ця операція була для ворога несподіваним ударом, внаслідок якого російські загарбники зазнали серйозних втрат.

Що важливо розуміти, попри застосування додаткових сил та ресурсів, армії РФ досі не вдається відновити окупаційний контроль над цією прибережною смугою української землі.

Плацдарм біля Кринок не лише героїчно утримують і навіть потроху розширюють морські піхотинці Військово-морських сил ЗСУ.

На цій ділянці фронту їм протистоїть російське угруповання військ «Днепр» під командуванням генерал-полковника Михайла Теплинського, командувача Повітряно-десантних військ армії країни-агресора.

Ми провели певну взаємодію із суміжними підрозділами. Не останню участь у цьому взяв саме цей батальйон одеської ТрО, також 8 полк спецпризначення ССО… Зрозуміли, що в противника намічається ротація. Одна основна ворожа десантна бригада, яка тримала оборону на лівому березі Дніпра трохи вище від Антонівського моста, вирушала на Запорізький напрямок. Їх міняли теж десантні, але новостворені підрозділи з окупованого Криму. Досить свіжі, так би мовити., — розповідає командир спецпідрозділу ГУР МО України Шаман. Поширити

За словами бійця, коли на позиції почали заходити нові сили ворога, які були недостатньо обізнані із обстановкою, було вирішено розпочинати операцію

Її учасниками стала велика кількість спецпризначенців. Попри те, що перша спроба була невдалою, все-таки вдалося успішно зайти у міжпозиційний простір.

Одразу після цього відбулося декілька досить інтенсивних боєзіткнень з російськими спостережними постами.

Декотрі майже в повному складі знищили або взяли в полон. Після цього українські бійці розділилися на зони впливу.

Під захоплення плацдарму у Кринках було ліквідовано багато окупантів

Як зазначає командир зведеної тактичної групи 8 полку і 144 центру спецпризначення Сил спецоперацій ЗСУ з позивним “Бобер”, лише протягом першого дня операції ворог втратив 73 солдатів.

Російські спостережні пости на березі не зіграли своєї ролі, бо на ротацію окупантів вивозили виключно вночі. А тим, хто займав позиції, не показували, що треба там робити.