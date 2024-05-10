Плацдарм в Крынках. Как ГУР, ССО и ТрО смогли провести уникальную операцию

В августе 2023 года украинские силы смогли реализовать сверхсложную операцию по высадке на левом берегу Днепра и создание плацдарма вблизи села Крынки. Командир спецподразделения ГУР МО Украины Шаман и командир сводной тактической группы ССО ВСУ Бобер впервые вскрыли ранее неизвестные детали опасной миссии.
ГУР, ССО и ТрО удалось зацепиться за левый берег Днепра
По словам украинских бойцов, эта операция была для врага неожиданным ударом, в результате которого российские захватчики понесли серьезные потери.
Что важно понимать, несмотря на применение дополнительных сил и ресурсов, армии РФ до сих пор не удается восстановить оккупационный контроль над этой прибрежной полосой украинской земли.
Плацдарм у Крынок не только героически удерживают и даже постепенно расширяют морские пехотинцы Военно-морских сил ВСУ.
На этом участке фронта им противостоит российская группировка войск «Днепр» под командованием генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего Воздушно-десантными войсками армии страны-агрессора.
По словам бойца, когда на позиции начали заходить новые силы врага, недостаточно осведомленные в обстановке, было решено начинать операцию.
Ее участниками стало большое количество спецназовцев. Несмотря на то, что первая попытка была неудачной, удалось успешно зайти в межпозиционное пространство.
Сразу после этого произошло несколько достаточно интенсивных боестолкновений с российскими наблюдательными постами.
Некоторые почти в полном составе уничтожили или взяли в плен. После этого украинские бойцы разделились на зоны влияния.
Во время захват плацдарма в Крынках было ликвидировано много оккупантов
Как отмечает командир сводной тактической группы 8 полка и 144 центра спецназначения Сил спецопераций ВСУ с позывным "Бобер", только в течение первого дня операции враг потерял 73 солдата.
Российские наблюдательные посты на берегу не сыграли своей роли, потому что на ротацию оккупантов вывозили исключительно ночью. А тем, кто занимал позиции, не показывали, что там надо делать.
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