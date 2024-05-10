Плацдарм в Крынках. Как ГУР, ССО и ТрО смогли провести уникальную операцию

В августе 2023 года украинские силы смогли реализовать сверхсложную операцию по высадке на левом берегу Днепра и создание плацдарма вблизи села Крынки. Командир спецподразделения ГУР МО Украины Шаман и командир сводной тактической группы ССО ВСУ Бобер впервые вскрыли ранее неизвестные детали опасной миссии.

ГУР, ССО и ТрО удалось зацепиться за левый берег Днепра

По словам украинских бойцов, эта операция была для врага неожиданным ударом, в результате которого российские захватчики понесли серьезные потери.

Что важно понимать, несмотря на применение дополнительных сил и ресурсов, армии РФ до сих пор не удается восстановить оккупационный контроль над этой прибрежной полосой украинской земли.

Плацдарм у Крынок не только героически удерживают и даже постепенно расширяют морские пехотинцы Военно-морских сил ВСУ.

На этом участке фронта им противостоит российская группировка войск «Днепр» под командованием генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего Воздушно-десантными войсками армии страны-агрессора.

Мы провели определенное взаимодействие со смежными подразделениями. Не последнее участие в этом принял одесский батальон ТрО, также 8 полк спецназначения ССО… Поняли, что у противника намечается ротация. Одна основная вражеская десантная бригада, которая держала оборону на левом берегу Днепра чуть выше Антоновского моста, отправлялась на Запорожское направление. Их меняли тоже десантные, однако новые подразделения из оккупированного Крыма. Довольно свежие, так сказать, — рассказывает командир спецподразделения ГУР МО Украины Шаман. Поделиться

По словам бойца, когда на позиции начали заходить новые силы врага, недостаточно осведомленные в обстановке, было решено начинать операцию.

Ее участниками стало большое количество спецназовцев. Несмотря на то, что первая попытка была неудачной, удалось успешно зайти в межпозиционное пространство.

Сразу после этого произошло несколько достаточно интенсивных боестолкновений с российскими наблюдательными постами.

Некоторые почти в полном составе уничтожили или взяли в плен. После этого украинские бойцы разделились на зоны влияния.

Во время захват плацдарма в Крынках было ликвидировано много оккупантов

Как отмечает командир сводной тактической группы 8 полка и 144 центра спецназначения Сил спецопераций ВСУ с позывным "Бобер", только в течение первого дня операции враг потерял 73 солдата.

Российские наблюдательные посты на берегу не сыграли своей роли, потому что на ротацию оккупантов вывозили исключительно ночью. А тем, кто занимал позиции, не показывали, что там надо делать.