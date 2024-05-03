Росія задіє у травні "тришаровий" план дестабілізації України — ГУР

У травні Росія використає "трирівневий" план дестабілізації України, який складається з військової, дезінформаційної та міжнародної частин.

Що відомо про "тришаровий" план РФ дестабілізації України

Як розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, основним фактором є військовий, зауважив Скібіцький.

За його словами, знадобляться тижні для того, щоб нещодавно виділена Сполученими Штатами військова допомога надійшла на лінію фронту. Водночас, як пише видання зі слів представника ГУР, навряд чи ця допомога зрівняє український потенціал з російськими запасами снарядів або забезпечить ефективний захист від російських керованих авіаційних бомб.

Другою частиною російського плану є дезінформаційна кампанія Кремля в Україні, яка буде спрямована на підрив української мобілізації та політичної легітимності президента Володимира Зеленського, президентський термін якого умовно закінчується 20 травня.

Хоча Конституція дозволяє безстрокове продовження його дії у воєнний час, опоненти президента вже наголошують на його вразливості, — пише видання. Поширити

Третьою частиною плану, за словами заступника начальника ГУР, є кампанія Росії з міжнародної ізоляції України.

Російська спецоперація "Майдан-3" проти України наближається до кульмінації

Комітет з питань розвідки при Президентові України офіційно попереджає про те, що спецоперація “Майдан — 3”, яку РФ проводить проти нашої країни, досягне власної кульмінації у березні-травні 2024-го року.

Команда диктатора Володимира Путіна має намір:

поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень,

поширити панічні настрої, зневіру,

штучно протиставити цивільних та військових,

посварити нас з нашими союзниками,

розповсюдити в суспільстві усілякі «теорії змови».

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що має списки осіб, яких Росія може залучити до поширення своїх наративів і впливу на суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, що про ворожу спецоперацію команда online.ua писала ще 13 листопада в ексклюзивному матеріалі “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну”.