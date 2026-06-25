На Кінбурнській косі замайорів український прапор — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

На Кінбурнській косі замайорів український прапор — відео

прапор
Джерело:  online.ua

Український прапор підняли ЗСУ на На Кінбурнській косі. Окупанти втікають з займаних раніше позицій.

Головні тези:

  • Український прапор підняли на Кінбурнській косі, окупанти почали втікати з займаних позицій.
  • Сили оборони Півдня змусили ворогів відступити після потужного вогневого ураження.
  • Успішні атаки українських дронів в Краснодарському регіоні підтвердив президент України.

На Кінбурнській косі майорить прапор України

Про це повідомили у Регіональному управлінні Сил територіальної оборони "Південь" ЗС України.

Синьо-жовтий прапор на Кінбурнській косі показали на відео.

Внаслідок потужного вогневого ураження Сили оборони Півдня змусили окупантів відступити із займаних позицій, відбувається евакуація вцілілого особового складу, окупанти залишають свої рубежі оборони.

У Силах оборони Півдня також зазначили, що колись наші танки все ж таки дійдуть до Джанкоя.

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