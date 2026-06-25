На Кінбурнській косі замайорів український прапор — відео

Український прапор підняли ЗСУ на На Кінбурнській косі. Окупанти втікають з займаних раніше позицій.

На Кінбурнській косі майорить прапор України

Про це повідомили у Регіональному управлінні Сил територіальної оборони "Південь" ЗС України.

Синьо-жовтий прапор на Кінбурнській косі показали на відео.

Внаслідок потужного вогневого ураження Сили оборони Півдня змусили окупантів відступити із займаних позицій, відбувається евакуація вцілілого особового складу, окупанти залишають свої рубежі оборони. Поширити

У Силах оборони Півдня також зазначили, що колись наші танки все ж таки дійдуть до Джанкоя.