На Кінбурнській косі замайорів український прапор — відео

Український прапор підняли ЗСУ на На Кінбурнській косі. Окупанти втікають з займаних раніше позицій.
Головні тези:
- Український прапор підняли на Кінбурнській косі, окупанти почали втікати з займаних позицій.
- Сили оборони Півдня змусили ворогів відступити після потужного вогневого ураження.
- Успішні атаки українських дронів в Краснодарському регіоні підтвердив президент України.
На Кінбурнській косі майорить прапор України
Про це повідомили у Регіональному управлінні Сил територіальної оборони "Південь" ЗС України.
Синьо-жовтий прапор на Кінбурнській косі показали на відео.
У Силах оборони Півдня також зазначили, що колись наші танки все ж таки дійдуть до Джанкоя.
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