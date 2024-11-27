Росія стягує війська до Кінбурнської коси
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія стягує війська до Кінбурнської коси

армія РФ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Російські загарбники роблять все можливе, щоб накопичити сили у районі Кінбурнської коси. Таким чином ворог хоче завадити українським воїнам форсувати Дніпро.

Головні тези:

  • Російські загарбники активно укріплюють фортифікаційні споруди біля Кінбурнської коси.
  • Українські розвідники виявили, що ворог готується до висадки десанту на Тендрівську та Кінбурнську коси.
  • Російські війська відпрацьовують форсувальні дії біля Антонівському мосту.

Що відбувається біля Кінбурнської коси

З заявою з цього приводу виступив спікер Сил оборони півдня полковник Владислав Волошин.

За його словами, українським розвідникам вдалося дізнатися, що окупанти на цій ділянці фронті активно укріплюють фортифікаційні споруди, а також стягують туди оборонне озброєння, щоб завадити українським захисникам форсувати Дніпро.

Наразі ворог дуже бояться висадки десанту на Тендрівській і на Кінбурнській косі.

На цьому тлі він робить все можливе, щоб тримати під контролем саме це гирло Дніпра, Дніпровські острови, за які досі тривають жорстокі бої.

Що відомо про ситуацію біля Антонівського мосту

Нагадаємо, що саме цей міст через Дніпро з'єднує Херсон із лівобережжям.

Згідно з даними Владислава Волошина, там російські загарбники відпрацьовують форсувальні дії малими групами піхоти.

Що важливо розуміти, про масштабне форсування водної перешкоди наразі не йдеться.

Вони тренуються... але це форсувальні дії малих груп піхоти, в складі до відділення. До цих тренувань вони також залучають і річкові катери своєї Дніпровської флотилії. Вони намагаються, скажімо так, як на суходолі, в степовій зоні, вони проводять зараз штурмові дії малими групами піхоти, приблизно те ж саме вони хочуть спробують робити і в цій річковій зоні, острівній зоні Дніпра, — розповів Волошин.

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