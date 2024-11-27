ЗСУ на Курщині відбили 11 атак армії РФ від початку доби

Ситуація на фронті залишається складною та напруженою. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських військ. Загалом від початку доби 27 листопада відбулося 102 бойових зіткнення.
Головні тези:
- Українські війська відбили 11 атак російської армії на Курщині протягом 27 листопада.
- За добу ЗСУ ліквідували 1 580 російських загарбників та знищили значну кількість військової техніки ворога.
- Ситуація на фронті залишається напруженою, ворог продовжує спроби прорвати оборону українських військ.
- Українські війська стійко тримають оборону на різних напрямках, відбивши атаки російських окупантів.
- Ситуація на фронті активно моніториться Генеральним штабом ЗСУ, надається оперативна інформація про розвиток подій.
Актуальна ситуація на фронті 27 листопада
Оперативна інформація станом на 16.00 27.11.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,
Сьогодні від ворожих артилерійських обстрілів з території Росії постраждали райони населених пунктів Попівка та Дмитрівка, що на Сумщині.
На Харківському напрямку російські окупанти чотири рази намагалися штурмувати оборонні рубежі українського війська у районах Вовчанська та Тихого, наші захисники відбили атаки росіян.
На Куп’янському напрямку противник сім разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та Кругляківки. Українські воїни стійко тримають оборону, три боєзіткнення ще триває.
Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила чотири атаки на позиції українців поблизу Греківки, Новоєгорівки та Торського.
На Краматорському напрямку загарбники здійснили одну штурмову дію в напрямку позицій нашого війська поблизу Білої Гори.
На Торецькому напрямку росіяни намагалися п’ять разів витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районі Торецька, де Сили оборони відбили дві атаки. Три боєзіткнення тривають.
З початку доби на Покровському напрямку противник вже здійснив 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого та Чумацького. Сили оборони стримують натиск і на даний час відбили 11 атак противника. Втрати ворога уточнюються.
Продовжуються бої поблизу Сонцівки, Берестків, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Антонівки та Ганівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, за сьогоднішній день відбито 21 атаку окупаційної армії, шість боєзіткнень тривають.
На Времівському напрямку продовжуються дві атаки загарбників, всього за сьогоднішній день противник здійснив 13 спроб просунутися вперед поблизу Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки.
На Придніпровському напрямку противник тричі безрезультатно намагався вибити українських воїнів із займаних позицій.
На Курщині українські захисники відбили одинадцять атак загарбників, три боєзіткнення триває.
На Сіверському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти продовжують завдавати обстрілів по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу ліквідували 1 580 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9 449 (+14) од,
бойових броньованих машин — 19 304 (+48) од,
артилерійських систем — 20 830 (+24) од,
РСЗВ — 1 255 (+1) од,
засобів ППО — 1 005 (+1) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19 616 (+64) од,
крилатих ракет — 2 765 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 30 126 (+84) од,
спеціальної техніки — 3 687 (+4) од.
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