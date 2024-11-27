ВСУ на Курщине отразили 11 атак армии РФ с начала суток

Ситуация на фронте остается сложной и напряженной. Враг продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Всего с начала суток 27 ноября произошло 102 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Украинские войска стойко отражают атаки российской армии, поддерживая оборону на различных направлениях.
- За сутки ВСУ ликвидировали 1580 российских захватчиков и уничтожив военную технику.
- Ситуация на фронте остается напряженной, с продолжающимися боевыми столкновениями в различных районах.
Актуальная ситуация на фронте 27 ноября
Оперативная информация по состоянию на 16.00 27.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории России пострадали районы населенных пунктов Поповка и Дмитровка Сумской области.
На Харьковском направлении российские кафиры четырежды пытались штурмовать оборонительные рубежи украинского войска в районах Волчанска и Тихого, наши защитники отразили атаки россиян.
На Купянском направлении противник семь раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Колесниковки, Загрызового, Зеленого Роща и Кругляковки. Украинские воины стойко держат оборону, три боестолкновения еще продолжаются.
Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила четыре атаки на позиции украинцев вблизи Грековки, Новоегоровки и Торского.
На Краматорском направлении захватчики совершили одно штурмовое действие в направлении позиций нашего войска вблизи Белой Горы.
На Торецком направлении россияне пытались пять раз вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Торецка, где Силы обороны отразили две атаки. Три боестолкновения продолжаются.
С начала суток на Покровском направлении противник уже предпринял 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисевки, Даченского, Желтого и Млечного. Силы обороны сдерживают напор и в настоящее время отразили 11 атак противника. Утраты неприятеля уточняются.
Продолжаются бои вблизи Солнцевки, Берестков, Курахового, Дальнего, Елизаветовки, Антоновки и Ганивки на Кураховском направлении .
На Времивском направлении продолжаются две атаки захватчиков, всего за сегодняшний день противник предпринял 13 попыток продвинуться вперед вблизи Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки.
В Приднепровском направлении противник трижды безрезультатно пытался выбить украинских воинов с занимаемых позиций.
На Курщине украинские защитники отбили одиннадцать атак захватчиков, три боестолкновения продолжаются.
На Северском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты продолжают наносить обстрелы по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки ликвидировали 1580 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9 449 (+14) ед,
боевых бронированных машин — 19 304 (+48) ед,
артиллерийских систем — 20 830 (+24) ед,
РСЗО — 1 255 (+1) ед,
средств ПВО — 1 005 (+1) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 616 (+64) ед,
крылатых ракет — 2 765 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 30 126 (+84) ед,
специальной техники — 3687 (+4) ед.
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