ВСУ на Курщине отразили 11 атак армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 27.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории России пострадали районы населенных пунктов Поповка и Дмитровка Сумской области.

На Краматорском направлении захватчики совершили одно штурмовое действие в направлении позиций нашего войска вблизи Белой Горы.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила четыре атаки на позиции украинцев вблизи Грековки, Новоегоровки и Торского.

На Купянском направлении противник семь раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Колесниковки, Загрызового, Зеленого Роща и Кругляковки. Украинские воины стойко держат оборону, три боестолкновения еще продолжаются.

На Харьковском направлении российские кафиры четырежды пытались штурмовать оборонительные рубежи украинского войска в районах Волчанска и Тихого, наши защитники отразили атаки россиян.

На Торецком направлении россияне пытались пять раз вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Торецка, где Силы обороны отразили две атаки. Три боестолкновения продолжаются.

С начала суток на Покровском направлении противник уже предпринял 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисевки, Даченского, Желтого и Млечного. Силы обороны сдерживают напор и в настоящее время отразили 11 атак противника. Утраты неприятеля уточняются.

Продолжаются бои вблизи Солнцевки, Берестков, Курахового, Дальнего, Елизаветовки, Антоновки и Ганивки на Кураховском направлении .

На Времивском направлении продолжаются две атаки захватчиков, всего за сегодняшний день противник предпринял 13 попыток продвинуться вперед вблизи Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки.

В Приднепровском направлении противник трижды безрезультатно пытался выбить украинских воинов с занимаемых позиций.

На Курщине украинские защитники отбили одиннадцать атак захватчиков, три боестолкновения продолжаются.