ВСУ ликвидировали более 1400 солдат РФ, 20 ББМ и 6 танков

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 733830 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные ликвидировали более 1400 солдат и 20 боевых бронированных машин русской армии.
- Общее количество потерь российской армии в Украине уже превышает 733 тысяч военных.
- В последние действия на фронте украинские силы обороны уничтожили 6 танков, 20 боевых бронированных машин и значительное количество артиллерийских систем.
- За прошедшие сутки зафиксировано 191 боевое столкновение на разных направлениях фронта в Украине.
- Вражеские атаки и попытки продвинуться вперед были зафиксированы на Купянском, Лиманском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском и других направлениях фронта.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1480 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9 435 (+6) ед,
боевых бронированных машин — 19 256 (+20) ед,
артиллерийских систем — 20 806 (+19) ед,
РСЗО — 1 254 (+0) ед,
средств ПВО — 1 004 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 552 (+72) ед,
крылатых ракет — 2 765 (+1) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 30 042 (+94) ед,
специальной техники — 3 683 (+2) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 191 боевое столкновение.
На Купянском направлении за сутки произошло 23 атаки захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Новомлинска, Колесниковки, Загрызового, Синьковки, Лозовой, Кругляковки и Зеленого Роща.
На Лиманском направлении захватчики одиннадцать раз атаковали позиции наших защитников. Пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Новогоровки, Ямполевки и Торского.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Временного Яра и Ступочек.
За прошедшие сутки на Торецком направлении кафиры шесть раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецкая, Дачного и Щербиновки. Один бой продолжается.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 46 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Солнцевки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Дальнего, Курахового, Успеновки, Елизаветовки и Ганновки.
На Времивском направлении противник совершил 13 штурмов наших позиций в районах Ровно, Новодаровка, Константинопольского и Сухих Ялов.
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