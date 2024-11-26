ВСУ ликвидировали более 1400 солдат РФ, 20 ББМ и 6 танков

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1480 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 191 боевое столкновение.

На Купянском направлении за сутки произошло 23 атаки захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Новомлинска, Колесниковки, Загрызового, Синьковки, Лозовой, Кругляковки и Зеленого Роща.

На Лиманском направлении захватчики одиннадцать раз атаковали позиции наших защитников. Пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Новогоровки, Ямполевки и Торского.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Временного Яра и Ступочек.