ЗСУ ліквідували понад 1400 солдатів РФ, 20 ББМ та 6 танків

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 480 російських загарбників, а з техніки знищено:

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 23 атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Новомлинська, Колісниківки, Загризового, Синьківки, Лозової, Кругляківки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку, загарбники одинадцять разів атакували позиції наших захисників. Намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Новоєгорівки, Ямполівки та Торського.

На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру та Ступочок.