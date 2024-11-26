ЗСУ ліквідували понад 1400 солдатів РФ, 20 ББМ та 6 танків

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 733 830 військових.
Головні тези:
- Українські військові ліквідували понад 1400 солдатів та 20 бойових броньованих машин російської армії.
- Загальна кількість втрат російської армії в Україні вже перевищує 733 тисячі військових.
- Протягом останніх дій на фронті українські сили оборони знищили 6 танків, 20 бойових броньованих машин та значну кількість артилерійських систем.
- Під час минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення на різних напрямках фронту в Україні.
- Ворожі атаки та спроби просунутися вперед були зафіксовані на Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському та інших напрямках фронту.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 480 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9 435 (+6) од,
бойових броньованих машин — 19 256 (+20) од,
артилерійських систем — 20 806 (+19) од,
РСЗВ — 1 254 (+0) од,
засобів ППО — 1 004 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19 552 (+72) од,
крилатих ракет — 2 765 (+1) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 30 042 (+94) од,
спеціальної техніки — 3 683 (+2) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 23 атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Новомлинська, Колісниківки, Загризового, Синьківки, Лозової, Кругляківки та Зеленого Гаю.
На Лиманському напрямку, загарбники одинадцять разів атакували позиції наших захисників. Намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Новоєгорівки, Ямполівки та Торського.
На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру та Ступочок.
За минулу добу на Торецькому напрямку окупанти шість разів штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька, Дачного та Щербинівки. Один бій ще триває.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 46 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Дальнього, Курахового, Успенівки, Єлізаветівки та Ганнівки.
На Времівському напрямку противник здійснив 13 штурмів наших позицій в районах Рівнополя, Новодарівки, Костянтинопольського та Сухих Ялів.
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