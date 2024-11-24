ЗСУ знищили за тиждень майже 10 тис окупантів РФ та 73 танки

Протягом тижня з 17 по 24 листопада ЗСУ ліквідували майже 10 тисяч окупантів. Також наші захисники знищили понад 200 артсистем.
Головні тези:
- ЗСУ ліквідували понад 10 тисяч окупантів та знищили 73 танки за тиждень.
- Українські захисники забезпечили великі втрати армії РФ, знищивши понад 200 артсистем.
- Втрати противника за тиждень становили близько 9 860 осіб особового складу, а також значну кількість військової техніки.
- Генштаб повідомив про знищення понад 10 тисяч російських військових та велику кількість техніки у рамках операційних дій Сил оборони.
- Українські військові продовжують активне відстоювання своєї території, спроможність знищувати ворожу техніку та ворожі підрозділи.
Що відомо про втрати армії РФ протягом тижня
Як повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк, за тиждень з 17 по 24 листопада втрати противника склали близько 9 860 осіб особового складу.
Також ЗСУ вдалося знищити:
73 танки;
188 бойових броньованих машин;
209 артилерійських систем;
2 РСЗВ;
5 установок ППО;
543 одиниці автотехніки;
26 одиниць спецтехніки.
Крім цього, українські військові знищили 123 ворожі ракети та 392 БПЛА.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1020 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9423 (+4) од,
бойових броньованих машин — 19209 (+17) од,
артилерійських систем — 20765 (+5) од,
РСЗВ — 1254 (+0) од,
засобів ППО — 1004 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 19366 (+1) од,
крилатих ракет — 2764 (+0) од,
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 29864 (+14) од,
спеціальної техніки — 3679 (+1) од.
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