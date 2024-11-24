ЗСУ знищили за тиждень майже 10 тис окупантів РФ та 73 танки

Протягом тижня з 17 по 24 листопада ЗСУ ліквідували майже 10 тисяч окупантів. Також наші захисники знищили понад 200 артсистем.

Що відомо про втрати армії РФ протягом тижня

Як повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк, за тиждень з 17 по 24 листопада втрати противника склали близько 9 860 осіб особового складу.

Також ЗСУ вдалося знищити:

73 танки;

188 бойових броньованих машин;

209 артилерійських систем;

2 РСЗВ;

5 установок ППО;

543 одиниці автотехніки;

26 одиниць спецтехніки.

Крім цього, українські військові знищили 123 ворожі ракети та 392 БПЛА.

Фото — t.me/Pavliuk_KSV

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1020 російських загарбників, а з техніки знищено: