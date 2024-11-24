ЗСУ знищили за тиждень майже 10 тис окупантів РФ та 73 танки
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили за тиждень майже 10 тис окупантів РФ та 73 танки

Олександр Павлюк
ЗСУ знищили за тиждень майже 10 тис окупантів РФ та 73 танки
Read in English

Протягом тижня з 17 по 24 листопада ЗСУ ліквідували майже 10 тисяч окупантів. Також наші захисники знищили понад 200 артсистем.

Головні тези:

  • ЗСУ ліквідували понад 10 тисяч окупантів та знищили 73 танки за тиждень.
  • Українські захисники забезпечили великі втрати армії РФ, знищивши понад 200 артсистем.
  • Втрати противника за тиждень становили близько 9 860 осіб особового складу, а також значну кількість військової техніки.
  • Генштаб повідомив про знищення понад 10 тисяч російських військових та велику кількість техніки у рамках операційних дій Сил оборони.
  • Українські військові продовжують активне відстоювання своєї території, спроможність знищувати ворожу техніку та ворожі підрозділи.

Що відомо про втрати армії РФ протягом тижня

Як повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк, за тиждень з 17 по 24 листопада втрати противника склали близько 9 860 осіб особового складу.

Також ЗСУ вдалося знищити:

  • 73 танки;

  • 188 бойових броньованих машин;

  • 209 артилерійських систем;

  • 2 РСЗВ;

  • 5 установок ППО;

  • 543 одиниці автотехніки;

  • 26 одиниць спецтехніки.

Крім цього, українські військові знищили 123 ворожі ракети та 392 БПЛА.

Фото — t.me/Pavliuk_KSV

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1020 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 9423 (+4) од,

  • бойових броньованих машин — 19209 (+17) од,

  • артилерійських систем — 20765 (+5) од,

  • РСЗВ — 1254 (+0) од,

  • засобів ППО — 1004 (+0) од,

  • літаків — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів — 329 (+0) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 19366 (+1) од,

  • крилатих ракет — 2764 (+0) од,

  • кораблів /катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1  (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 29864 (+14) од,

  • спеціальної техніки — 3679 (+1) од.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ ліквідували понад 1000 солдатів армії РФ протягом доби
Генштаб ЗСУ
Танк ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Повітряні Сили ЗСУ збили понад 60 дронів РФ протягом доби
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Між ЗСУ та армією РФ відбулося 125 боєзіткнень від початку доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?