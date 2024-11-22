Повітряні Сили ЗСУ збили понад 60 дронів РФ протягом доби

Протягом поточної доби із 01.30 22 листопада 2024 року окупанти атакують Україну ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із російського Орла. Повітряні Сили ЗСУ ліквідували 64 російських БпЛА.

Українська ППО знищила 64 дрони РФ

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 114 повітряних цілей противника.

До відбиття нападу залучалась авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 17.30 протиповітряною обороною збито 64 ворожих безпілотники, переважно у центрі країни та у північно-східних регіонах.

41 безпілотник — локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще два російські БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії та Білорусі.

Бойова робота триває — чотири ворожі БпЛА іще в повітряному просторі України! Не ігноруйте тривогу!

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, цієї ночі ворога завдав удару зенітною керованою ракетою С-300 з Бєлгородської області по Харківській області. Також окупанти випустили п'ять керованих авіаційних ракет Х-59/69 по Дніпропетровській, Чернігівській та Сумській областях.

Крім того, росіяни били керованими авіабомбами та випустили 122 "Шахеди" та безпілотників невстановленого типу з районів Курська, Орела, Приморсько-Ахтарська.

Атаку ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи.