Воздушные Силы ВСУ сбили более 60 дронов РФ в течение суток

В течение текущих суток с 01.30 22 ноября 2024 оккупанты атакуют Украину ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа из российского Орла. Воздушные Силы ВСУ ликвидировали 64 российских БПЛА.

Украинская ПВО уничтожила 64 дрона РФ

В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил ВС Украины выявлено и осуществлено сопровождение 114 воздушных целей противника.

К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 17:30 противовоздушной обороной сбиты 64 вражеских беспилотника, преимущественно в центре страны и в северо-восточных регионах.

41 беспилотник — локационно потерян, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, еще два российских БпЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении России и Беларуси.

Боевая работа продолжается — четыре вражеских БпЛА еще в воздушном пространстве Украины! Не игнорируйте тревогу!

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, этой ночью враг нанес удар зенитной управляемой ракетой С-300 из Белгородской области по Харьковской области. Также оккупанты выпустили пять управляемых авиационных ракет Х-59/69 по Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях.

Кроме того, россияне избивали управляемыми авиабомбами и выпустили 122 "Шахеда" и беспилотников неустановленного типа из районов Курска, Орела, Приморско-Ахтарска.

Атаку врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы.