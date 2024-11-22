Воздушные Силы ВСУ сбили более 60 дронов РФ в течение суток

В течение текущих суток с 01.30 22 ноября 2024 оккупанты атакуют Украину ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа из российского Орла. Воздушные Силы ВСУ ликвидировали 64 российских БПЛА.
Главные тезисы
- Воздушные Силы ВСУ успешно сбили 64 российских беспилотника в течение суток.
- Радиотехническими войсками обнаружено и сопровождение 114 воздушных целей противника.
- Украинская ПВО активно защищает воздушное пространство и ликвидирует угрозы с воздуха.
- Оккупанты атаковали ракетами и авиационными снарядами разные области Украины.
- Боевые действия продолжаются: сбиты вражеские дроны и управляемые ракеты, непрекращающееся противодействие со стороны украинских военных.
Украинская ПВО уничтожила 64 дрона РФ
В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил ВС Украины выявлено и осуществлено сопровождение 114 воздушных целей противника.
К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 17:30 противовоздушной обороной сбиты 64 вражеских беспилотника, преимущественно в центре страны и в северо-восточных регионах.
41 беспилотник — локационно потерян, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, еще два российских БпЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении России и Беларуси.
Боевая работа продолжается — четыре вражеских БпЛА еще в воздушном пространстве Украины! Не игнорируйте тревогу!
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, этой ночью враг нанес удар зенитной управляемой ракетой С-300 из Белгородской области по Харьковской области. Также оккупанты выпустили пять управляемых авиационных ракет Х-59/69 по Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях.
Кроме того, россияне избивали управляемыми авиабомбами и выпустили 122 "Шахеда" и беспилотников неустановленного типа из районов Курска, Орела, Приморско-Ахтарска.
Атаку врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы.
По состоянию на 11:00 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 56 вражеских дронов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-